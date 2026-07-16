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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.07.2026 11:19

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

16.07.2026 11:19
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Στους επτά συν δύο βουλευτές της ΝΔ που οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν επικεντρώνεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις σε βάρος τεσσάρων «γαλάζιων» βουλευτών και άλλων 18 ατόμων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας».

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία».

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