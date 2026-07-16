Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλιότητες; – Επίθεση σε αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την άσκηση διώξεων σε τέσσερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αρχειοθέτηση των υποθέσεων για επτά βουλευτές αποδεικνύει την αθωότητά τους, ζητώντας συγγνώμη από όσους κατηγόρησαν άδικα την κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε την αντιπολίτευση να αναλογιστεί τις ευθύνες της, τονίζοντας ότι η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής πλήττει τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς.

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Με σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχολίασε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της εισήγησής του στο ΚΥΣΚΟΙΠ, την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστικού θεσμού να ασκήσει δίωξη σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, αρχειοθετόντας τις υποθέσεις άλλων 7, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα».

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κινήθηκε στην ίδια «γραμμή», αναφέροντας ότι «σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία».

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