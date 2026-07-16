Γαλλία: Σε εξέλιξη η δίκη της «εταιρείας δολοφόνων» από τη μασονική στοά Athanor – Η υπόθεση και οι εμπλεκόμενοι

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Μία από τις πλέον πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται στο επίκεντρο της γαλλικής Δικαιοσύνης, με 22 κατηγορούμενους να δικάζονται για συμμετοχή σε ένα δίκτυο που, σύμφωνα με την εισαγγελία, παρείχε έναντι αμοιβής εγκληματικές «υπηρεσίες» (εκτελέσεις συγκεκριμένα) σε ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, πρώην δημοσιογράφος, απόστρατος αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών, αστυνομικοί, στελέχη ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας και πρόσωπα που είχαν διασυνδέσεις με τη γαλλική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών (DGSE).

Η υπόθεση, γνωστή στη Γαλλία ως «υπόθεση Athanor», πήρε το όνομά της από τη μασονική στοά μέσω της οποίας αρκετοί από τους εμπλεκόμενους είχαν γνωριστεί. Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές διευκρινίζουν ότι η στοά δεν αποτελεί το αντικείμενο της δίκης. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι ορισμένα μέλη της αξιοποίησαν προσωπικές γνωριμίες για να συγκροτήσουν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Εταιρεία δολοφόνων

Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά οι Le Monde και Le Parisien, οι εισαγγελείς περιέγραψαν το κύκλωμα ως μια «PME du crime» – μια «μικρομεσαία επιχείρηση του εγκλήματος» – με αυστηρή ιεραρχία, καταμερισμό ρόλων και πελατολόγιο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ομάδα αναλάμβανε έναντι αμοιβής παρακολουθήσεις, εκφοβισμούς, απαγωγές, εμπρησμούς, βιομηχανική κατασκοπεία, βίαιες εισπράξεις χρεών και ακόμη και συμβόλαια θανάτου.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης δεν προέκυψε ύστερα από μακροχρόνια επιχείρηση των μυστικών υπηρεσιών αλλά από μια σχεδόν τυχαία αστυνομική παρέμβαση. Στις 24 Ιουλίου 2020, κάτοικος του Κρετέιγ, στα προάστια του Παρισιού, ειδοποίησε τις αρχές όταν παρατήρησε ύποπτο όχημα σταθμευμένο επί ώρες έξω από την κατοικία της επιχειρηματία Marie-Hélène Dini. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο βαριά οπλισμένους άνδρες πριν εκδηλωθεί οποιαδήποτε επίθεση. Οι συλληφθέντες ισχυρίστηκαν αρχικά ότι συμμετείχαν σε απόρρητη αποστολή της DGSE, όμως η εξήγηση αποδείχθηκε ανακριβής. Η έρευνα που ακολούθησε άνοιξε τον δρόμο για την αποκάλυψη ενός ευρύτερου δικτύου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, επικεφαλής της οργάνωσης ήταν ο 72χρονος Daniel Beaulieu, πρώην αστυνομικός των υπηρεσιών πληροφοριών, ο οποίος φέρεται να είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό των αποστολών. Δίπλα του τοποθετείται ο Frédéric Vaglio, πρώην δημοσιογράφος που στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της επιχειρηματικής πληροφόρησης και της ιδιωτικής ασφάλειας. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο δεύτερος εξασφάλιζε τους πελάτες, ενώ ο πρώτος οργάνωνε την εκτέλεση των επιχειρήσεων μέσω δικτύου πρώην στελεχών ασφαλείας.

Η δικογραφία αποδίδει στο κύκλωμα τουλάχιστον εννέα μεγάλες εγκληματικές επιχειρήσεις μεταξύ 2016 και 2020. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μία ανθρωποκτονία, δύο απόπειρες δολοφονίας, βίαιες επιθέσεις, εμπρησμοί, υποθέσεις βιομηχανικής κατασκοπείας, εκβιασμοί και επιθέσεις εναντίον επιχειρηματιών, συνδικαλιστών και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνολικά η υπόθεση περιλαμβάνει 114 αδικήματα, εκ των οποίων 25 κακουργήματα, που φέρονται να διαπράχθηκαν σε οκτώ διαφορετικά γαλλικά διαμερίσματα. Η ακροαματική διαδικασία ξεπέρασε τις 600 ώρες, με περίπου 150 μάρτυρες και πραγματογνώμονες να καταθέτουν.

Κεντρικό πρόσωπο της δίκης αποτελεί η Marie-Hélène Dini. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η επιχειρηματίας είχε αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία φορέα πιστοποίησης των επαγγελματιών coaching στη Γαλλία, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ανταγωνιστών της. Οι ανακριτικές αρχές υποστηρίζουν ότι καταβλήθηκαν περίπου 70.000 ευρώ για την οργάνωση της δολοφονίας της, σχέδιο που ματαιώθηκε μετά τη σύλληψη των δύο ενόπλων.

Η έρευνα συνδέει επίσης το δίκτυο με τη δολοφονία του πρώην οδηγού αγώνων Laurent Pasquali, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2018 και βρέθηκε μήνες αργότερα νεκρός, θαμμένος σε δασική περιοχή της Haute-Loire. Κατά την εισαγγελία, το έγκλημα σχετίζεται με οικονομικές διαφορές στον χώρο του αυτοκινήτου.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη υποθέσεις βιομηχανικής κατασκοπείας – μεταξύ αυτών την επίθεση σε εργαζόμενη της Mercedes από δράστη μεταμφιεσμένο σε διανομέα πίτσας με στόχο την κλοπή επαγγελματικού υπολογιστή – καθώς και εμπρησμούς, βίαιες εισπράξεις οφειλών και σχέδια επιθέσεων κατά συνδικαλιστών.

Η σκιά της μασονικής στοάς Athanor προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον των γαλλικών μέσων, ωστόσο η Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française προχώρησε ήδη από το 2021 στη διάλυση της συγκεκριμένης στοάς και στην αποπομπή των εμπλεκομένων, υπογραμμίζοντας ότι οι αποδιδόμενες εγκληματικές πράξεις δεν σχετίζονται με τις αρχές ή τη λειτουργία της.

Στις αρχές Ιουλίου η εισαγγελία ολοκλήρωσε τις αγορεύσεις της, ζητώντας ποινές από 18 μήνες με αναστολή έως 30 χρόνια κάθειρξης για 19 κατηγορούμενους, ενώ για τρεις πρότεινε την αθώωσή τους λόγω ανεπαρκών αποδείξεων. Για τον Daniel Beaulieu προτάθηκε η βαρύτερη ποινή, ενώ για τον Frédéric Vaglio ζητήθηκαν 25 χρόνια κάθειρξης.

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