Κίνδυνος να μείνουν χωρίς φάρμακα για αδυνάτισμα 43.500 δικαιούχοι του «Προλαμβάνω» – Tι λέει η  Αγαπηδάκη

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Αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στους 43.500 δικαιούχους χορήγησης δωρεάν φαρμάκων αδυνατίσματος μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει τους οκτώ κύκλους ενέσιμης θεραπείας, μετά τις αλλαγές στον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αποκάλυψε η ίδια η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, το θέμα έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το υπουργείο Υγείας, ωστόσο εκτιμά ότι θα βρεθεί λύση μέσα στις επόμενες 15 ημέρες και θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.

Αναλυτικά, η κυρία Αγαπηδάκη, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση στο υπουργείο Υγείας, από την αλλαγή στον σχεδιασμό που προέκυψε μετά την τελευταία αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο καλύπτει το κόστος των εξετάσεων του προγράμματος Προλαμβάνω.

«Υπάρχει ένα σύνολο εγκεκριμένων φαρμάκων, όπως έχει αποφασίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, τα οποία χορηγούνται δωρεάν για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.» είπε η κυρία Αγαπηδάκη και συνέχισε: «Έχει δημιουργηθεί εύλογη ανησυχία, καθώς υπήρξε μια αλλαγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα φάρμακα χορηγούνται μόνο σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ώστε μέσω της απώλειας βάρους να μειώνεται και ο συνολικός κίνδυνος για την υγεία τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε διαφορετική τεχνική προσέγγιση ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος, γεγονός που δημιούργησε μια ανατροπή στο σχεδιασμό μας.

Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να αναζητούμε λύση μέσω του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να συνεχιστούν κανονικά οι θεραπείες. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες το ζήτημα θα έχει ομαλοποιηθεί και οι περίπου 43.500 δικαιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία τους, θα μπορέσουν να τη συνεχίσουν χωρίς πρόβλημα.

Κατανοώ πλήρως την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους πολίτες. Αντίστοιχη αναστάτωση υπάρχει και στο Υπουργείο Υγείας, καθώς πρόκειται για μια αλλαγή που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό μας».

Σε ό,τι αφορά την ένταξη νέων ασθενών, διευκρίνισε ότι η ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά τον συγκεκριμένο πληθυσμό δικαιούχων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα συνεχιστεί από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σαλμονέλα στη Λαμία

Η κυρία Αγαπηδάκη σχολιάζοντας και άλλα θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε και στην έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία. Η ίδια ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι έρευνες επικεντρώνονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από πολίτες σε συγκεκριμένα καταστήματα, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Η κυρία Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» θα συνεχιστεί έως το 2030, με τα προγράμματα δωρεάν εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ περίπου 300.000 εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα.

«Όταν έχουμε ένα πλαίσιο εύκολο, γρήγορο και δωρεάν, όπως αυτό που αναπτύξαμε στο “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”, το αγκαλιάζουν οι πολίτες. Για μένα αυτή είναι η πιο σπουδαία ανταμοιβή», σημείωσε.

Κινητές Ομάδες Υγείας και Κ.Υ Ιστιαίας

Αναφερόμενη στις Κινητές Ομάδες Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη τόνισε ότι αποτελούν μόνιμη προσθήκη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων.

«Πηγαίνουμε εμείς με τον γιατρό στο σπίτι του πολίτη και στα χωριά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Κινητές Ομάδες θα ενισχυθούν με τις κινητές κλινικές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της «Αναγέννηση & Πρόοδος», καθώς και με υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη αιμοκάθαρση στη νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Η λειτουργία της μονάδας απαλλάσσει πλέον τους ασθενείς της περιοχής από την ανάγκη μετακίνησης προς τη Χαλκίδα, τη Λαμία ή την Αθήνα. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Υγείας στελεχώνεται με περίπου 65 εργαζομένους, έπειτα από σχεδόν 40 νέες προσλήψεις.

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