Ο Μητσοτάκης στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας: Η πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε Κ.Υ. (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 Κ.Υ. που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Φώτη Σερέτη, ξεναγήθηκε από τη Συντονίστρια του Κέντρου Υγείας Άννα Λουκατζίκου στη νεοσύστατη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, δυναμικότητας έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, η οποία πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην εξυπηρέτηση των νεφροπαθών από την ευρύτερη περιοχή όσο και επισκεπτών.

«Οι ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονταν να πάνε μέχρι τη Χαλκίδα τρεις φορές την εβδομάδα για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, μπορούν πια να το κάνουν εδώ, στον τόπο τους. Και φυσικά, δεν απευθύνεται αυτή η μονάδα μόνο στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στη Βόρεια Εύβοια. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές αιμοκάθαρσης είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορούμε να προσελκύουμε και επισκέπτες και τουρίστες, οι οποίοι πάντα αναζητούν αυτές τις μονάδες. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ακόμα λόγος γιατί ένας επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τη Βόρεια Εύβοια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους ανακαινισμένους, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, χώρους του Κέντρου Υγείας και να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.

Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό τα τελευταία χρόνια, στελεχώνεται πλέον με 65 άτομα, με σχεδόν 40 προσλήψεις να έχουν γίνει την τελευταία επταετία. Πέραν των έργων που ήδη υλοποιήθηκαν, υπάρχει μέριμνα για περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού της μονάδας με υπερσύγχρονο μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, μηχάνημα για υπερήχους, ασθενοφόρο και νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Kαι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα από μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας τις δύο Κινητές Μονάδες Υγείας, αιματολογικών και γυναικολογικών εξετάσεων.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος στο Λιμάνι των Ωρεών, το οποίο βρίσκεται σε 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εδώ και τρεις μήνες και έχει πραγματοποιήσει τρεις διακομιδές περιστατικών υψηλής κρισιμότητας από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη δυνατότητα του πλωτού ασθενοφόρου να επιχειρεί με ασφάλεια ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χάρη στον τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που διαθέτει.

«Θέλω πράγματι, από καρδιάς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας, αλλά και στην Υγειονομική Περιφέρεια, στον κ. Σερέτη, διότι εργάστηκαν πράγματι πολύ σκληρά για να πετύχουμε αυτό το οποίο είχαμε την ευκαιρία να δούμε σήμερα.

Ένα πλήρως αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας στην Ιστιαία, στη βόρειο Εύβοια, ουσιαστικά ένα μικρό νοσοκομείο, το οποίο καλύπτει απόλυτα τις πρωτοβάθμιες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, με άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με αξονικό τομογράφο.

Αλλά το σημαντικότερο με μία τεχνητή μονάδα νεφρού, την πρώτη σε πρωτοβάθμια δομή σε όλη τη χώρα: οι ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονταν να πάνε μέχρι τη Χαλκίδα τρεις φορές την εβδομάδα για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, μπορούν πια να το κάνουν εδώ, στον τόπο τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει: «Είχαμε δεσμευτεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ η χώρα και νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση.

Τέλος, θέλω να πω ότι πέντε χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021, έχουμε λόγο εδώ, στη Βόρεια Εύβοια, να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Φώτης Σερέτης ανέφερε: «Σήμερα, κ. Πρωθυπουργέ, νομίζω είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, γιατί θυμόμαστε όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι μετά τις φωτιές είχατε δώσει εντολή η βόρεια Εύβοια να αναβαθμιστεί από υγειονομικής πλευράς. Σήμερα, λοιπόν, έρχεστε και βλέπετε ότι η επιθυμία σας και η εντολή σας γίνεται πραγματικότητα.

Έχουμε ανακαινίσει το Κέντρο Υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενεργειακά αυτοτελές. Είμαστε πρότυπο Κέντρο Υγείας γιατί διαθέτουμε αξονικό τομογράφο, διαθέτουμε μονάδα τεχνητού νεφρού, η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε όλη την Ελλάδα σε πρωτοβάθμια δομή υγείας. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα».

Η Συντονίστρια του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας Άννα Λουκατζίκου σημείωσε: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο να έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να τους περιθάλψουμε, με τον πιο σύγχρονο και τον πιο καλό τρόπο, παρ’ όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν και να αντιμετωπίσουμε. Αυτή όλη η προσπάθεια μας κάνει πιο δυνατούς και να θέλουμε να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε, αλλά και να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα μέγιστα».

Διαβάστε επίσης:

Ηνωμένο Βασίλειο: Τα σημερινά παιδιά θα είναι μια από τις πιο άρρωστες γενιές των τελευταίων δεκαετιών

Σαλάτες: Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης

Έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία: Το YouTube εξακολουθεί να προτείνει βίντεο με διατροφικές διαταραχές σε εφήβους