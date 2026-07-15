Ηνωμένο Βασίλειο: Τα σημερινά παιδιά θα είναι μια από τις πιο άρρωστες γενιές των τελευταίων δεκαετιών

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Μια σοκαριστική έκθεση στη Μεγάλη Βρετανία εκτιμά ότι τα σημερινά παιδιά στην Αγγλία, θα έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας όταν ενηλικιωθούν, σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές.

Συγκεκριμένα η ανάλυση 12 δεικτών, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, της παχυσαρκίας και του εμβολιασμού, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υγεία των παιδιών της Αγγλίας σήμερα αποτελεί «εθνική ντροπή», όπως γράφει ο The Gurdian.

Αναλυτικά η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το Βασιλικό Κολλέγιο Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού (RCPCH), ανέλυσε 12 παγκοσμίως αναγνωρισμένους δείκτες υγείας και ευημερίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών:

-βρεφικής θνησιμότητας,

-της στοματικής υγείας,

-της παχυσαρκίας,

-των ποσοστών εμβολιασμού,

-της συχνότητας εμφάνισης ψυχικών διαταραχών

-των ποσοστών άσθματος.

Τα αποτελέσματα της υγείας των παιδιών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν παραμείνει σημαντικά στάσιμα σε όλες τις μετρήσεις, κατατάσσοντας τα παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των πιο ανθυγιεινών στη δυτική Ευρώπη.

Για παράδειγμα, μόνο το 84% των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει δύο δόσεις του εμβολίου MMR (ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς) μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, ποσοστό κάτω από τον στόχο του 95% του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο τη χώρα με τις χειρότερες επιδόσεις από τις χώρες της G7.

Επίσης η Αγγλία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας που σχετίζονται με το άσθμα στην Ευρώπη. Τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δείξει μικρή βελτίωση από το 2023, ενώ παραμένουν υψηλότερα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν σημαντικές ανισότητες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες επιδεινώνουν την κακή υγεία που ήδη βιώνουν τα παιδιά. Τα ποσοστά τόσο της βρεφικής θνησιμότητας όσο και της παχυσαρκίας διαπιστώθηκε ότι είναι υπερδιπλάσια στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές σε σύγκριση με τις λιγότερο υποβαθμισμένες.

«Το ιστορικό του Ηνωμένου Βασιλείου στην υγεία των παιδιών θα πρέπει να αποτελεί εθνική ντροπή», δήλωσε η Δρ. Έλεν Στιούαρτ, υπεύθυνη του RCPCH για τη βελτίωση της υγείας. «Σε όλη τη δυτική Ευρώπη, πολλές άλλες χώρες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά, ωστόσο πάρα πολλά παιδιά εδώ μένουν πίσω. Η έκθεση για την Κατάσταση της Υγείας του Παιδιού δείχνει ότι απογοητεύουμε κατηγορηματικά τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ιδιαίτερα εκείνα που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες και φτωχότερα υπόβαθρα».

Η Στιούαρτ φάνηκε να απευθύνει έκκληση στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει πρωθυπουργός στις 20 Ιουλίου, να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα.

«Στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να καθορίσει πώς θα θέσει την υγεία των παιδιών ως προτεραιότητα μέσω βιώσιμων επενδύσεων, καλύτερης χρήσης δεδομένων και σαφών εθνικών στόχων. Οι παιδίατροι έχουν παράσχει το σχέδιο, τώρα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακούσουν», είπε.

Παράλληλα με την ανάλυσή της, η έκθεση περιελάμβανε επίσης δημοσκόπηση της YouGov, η οποία διαπίστωσε ότι μόνο το 12% των γονέων πιστεύει ότι η υγεία των παιδιών έχει βελτιωθεί τα τελευταία 10 χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι όπου έχει σημειωθεί πρόοδος, δεν έχει γίνει αισθητή από τις οικογένειες.

Το RCPCH κάλεσε την κυβέρνηση να εισαγάγει διάφορα μέτρα, όπως:

-περαιτέρω επενδύσεις στις υπηρεσίες υγείας των παιδιών και στο εργατικό δυναμικό,

-βελτίωση του τρόπου συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων για την υγεία των παιδιών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο,

-εισαγωγή δεσμευτικών εθνικών στόχων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για την υγεία των παιδιών και τη μείωση του χάσματος μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο απόρων.

Η Σάρα Γούλνοου, διευθύνουσα σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού υγείας King’s Fund, δήλωσε ότι η έκθεση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κλήση αφύπνισης: «Χωρίς επείγουσα και διαρκή δράση, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος τα σημερινά παιδιά να έχουν χειρότερη υγεία από τις προηγούμενες γενιές».

Σύμφωνα με τη Σάρα Γούλνοου, αυτή η έκθεση σκιαγραφεί μια βαθιά ανησυχητική εικόνα της υγείας των παιδιών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι οι ανισότητες στην υγεία ξεκινούν νωρίς στη ζωή και μπορούν να διαμορφώσουν την υγεία, την ευημερία και τις ευκαιρίες για τα επόμενα χρόνια. Είτε πρόκειται για βρεφική θνησιμότητα, παχυσαρκία, ψυχική υγεία είτε για εμβολιασμό, τα στοιχεία είναι σαφή ότι τα παιδιά από ευπαθή περιβάλλοντα είναι πιο πιθανό να βιώσουν χειρότερα αποτελέσματα.

Πηγή: The Guardian

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