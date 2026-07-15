Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον, λέει για την Τεχνητή Νοημοσύνη

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Καινοτόμος στον κινηματογράφο με το Star Wars ο Τζορτζ Λούκας, οπότε κάθε τι νέο, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, δεν τον «ξενίζει».

Ο σκηνοθέτης τάχθηκε υπέρ της ΑΙ στο σινεμά, υποστηρίζοντας ότι είναι μάταιο να αντιστέκονται οι άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην καθιέρωσή της ως βασικού στοιχείου του σινεμά στο μέλλον. Για εκείνον, η συζήτηση θυμίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην άμαξα και το αυτοκίνητο.



Μιλώντας στο A Rabbit’s Foot, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «σημαίνει πως είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς να γυρίζουμε ταινίες», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι’ αυτό», προσθέτοντας: «Αυτό είναι η πρόοδος, είναι το μέλλον».

George Lucas makes bold statement about AI's impact on Hollywood moving forward https://t.co/33Mbw3Z65d — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 15, 2026





«Είναι σαν να κάθεσαι εδώ και να λες: “Πιστεύω ότι το άλογο και η άμαξα είναι πραγματικά η καλύτερη λύση”. “Αυτά τα αυτοκίνητα χαλάνε, χρειάζονται βενζίνη, έχουν κάθε είδους προβλήματα και σύντομα θα τα μετατρέπουν σε τανκς και μετά θα σκοτώνουν ανθρώπους. Είναι τρομερό”», τόνισε.

Ο Λούκας επισήμανε μια σειρά από πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν οι κινηματογραφιστές από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά τους. «Αν θέλεις μια τεχνητή νοημοσύνη που να σου λέει πότε κάτι είναι ψεύτικο και από πού προήλθε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι», υποστήριξε.



Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Η βασική ιδέα είναι ότι είσαι άνθρωπος, είσαι υπεύθυνος για όσα λες και για όσα κάνεις και, αν κάνεις κάτι παράνομο, θα πρέπει να τιμωρείσαι γι’ αυτό. Ό,τι κι αν κάνεις, θα πρέπει να σου αποδίδεται. Είναι ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή».



Ο ίδιος παραδέχεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Ωστόσο, εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει και εργαλεία ελέγχου, όπως τη δυνατότητα να εντοπίζει αν κάτι είναι ψεύτικο και ποια είναι η προέλευσή του. Για τον Λούκας, το ζητούμενο δεν είναι να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς AI, αλλά να διατηρήσουμε την ευθύνη εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στον άνθρωπο που χρησιμοποιεί το εργαλείο, λαμβάνει τις αποφάσεις, υπογράφει και λογοδοτεί.

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