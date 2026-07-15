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15.07.2026 19:51

Βούλα: Σοκ σε πρατήριο καυσίμων – Υπάλληλος περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη που δεν είχε να πληρώσει

15.07.2026 19:51
KAUSIMA

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15/7, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, όπου σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε υπάλληλο και ηλικιωμένο πελάτη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 14:00, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 52χρονος εργαζόμενος του πρατηρίου φέρεται να περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο, ύστερα από έντονη λογομαχία που προηγήθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε επισκεφθεί το πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο σε μπιτόνι. Αφού ολοκληρώθηκε η πλήρωση του δοχείου και εκδόθηκε η σχετική απόδειξη, διαπίστωσε ότι δεν είχε μαζί του το απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή.

Ο υπάλληλος φέρεται να του εξήγησε πως, καθώς η απόδειξη είχε ήδη εκδοθεί, η συναλλαγή δεν μπορούσε να ακυρωθεί. Η διαφωνία που ακολούθησε κλιμακώθηκε σε έντονο φραστικό επεισόδιο, παρουσία άλλων πελατών και εργαζομένων του πρατηρίου.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο υπάλληλος φέρεται να πήρε το μπιτόνι και να περιέλουσε με πετρέλαιο τον 92χρονο, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Συνελήφθη ο εργαζόμενος

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι συνέλαβαν τον εργαζόμενο του πρατηρίου με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε επίσης στο πρατήριο για την παροχή πρώτων βοηθειών στον ηλικιωμένο. Ο 92χρονος, ωστόσο, δεν θέλησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

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