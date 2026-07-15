Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της ηθοποιού – Η τελευταία της επιθυμία

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Την Παρασκευή, 17/7, στις 11:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία της Μάρως Κοντού, ο θάνατος της οποίας βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική διαδρομή στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, με ρόλους που έχουν μείνει στη μνήμη του κοινού.

Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της, Νικήτας Κακλαμάνης.

Με τον Νικήτα Κακλαμάνη, μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε μοιραστεί και την τελευταία της επιθυμία. Η ηθοποιός τού είχε ζητήσει, όταν η παρέα τους συναντηθεί ξανά για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι μπροστά στην άδεια καρέκλα της.

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