«Οδύσσεια»: Η λαμπερή πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση (Photos/Video)

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Περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της επικής «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με τη Zendaya να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.
Λίγοι σκηνοθέτες έχουν συνδέσει το όνομά τους με μεγάλες καλοκαιρινές κινηματογραφικές υπερπαραγωγές όσο ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός δημιουργός, σε συνδυασμό με τα γεμάτα αστέρες καστ των ταινιών του, αποτελεί σταθερά έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης για το κινηματογραφικό κοινό.
Με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» να πλησιάζει, περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας έδωσαν το «παρών» στην επίσημη παρουσίασή της στη Νέα Υόρκη.
Λίγο πριν από την προβολή, οι σταρ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του κινηματογράφου AMC Lincoln Square 13, της μοναδικής αίθουσας στη Νέα Υόρκη που έχει τη δυνατότητα να προβάλλει την ταινία σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της 13ης ταινίας του, επιλέγοντας ένα κλασικό σκούρο κοστούμι του οίκου Zegna.
Ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, εμφανίστηκε με κοστούμι από τη συλλογή Purple Label του οίκου Ralph Lauren.
Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Λουσιάνα, και την κόρη τους, Ιζαμπέλα.
Ο Τομ Χόλαντ, που ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, επέλεξε σύνολο του οίκου Fear of God.
Η Αν Χάθαγουεϊ πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς, φορώντας ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του οίκου Prada και κοσμήματα Bulgari.
Η ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, υποδύεται την Πηνελόπη στην ταινία.
Η Σαμάνθα Μόρτον, που ενσαρκώνει τη μάγισσα Κίρκη, εμφανίστηκε με δημιουργία του οίκου Maison Margiela και κοσμήματα Leviev Diamonds.
Η Σαρλίζ Θερόν, η οποία υποδύεται την Καλυψώ, επέλεξε σύνολο Dior και κοσμήματα Tiffany & Co.
Η Λουπίτα Νιόνγκο έλαμπε μέσα σε μία χρυσή δημιουργία υψηλής ραπτικής του Nicholas Oakwell Couture, την οποία συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα Sabyasachi.
Η βραβευμένη ηθοποιός έχει διπλό ρόλο στην «Οδύσσεια», καθώς υποδύεται την Ωραία Ελένη και την αδελφή της, Κλυταιμνήστρα.
Σύμφωνα με το Just Jared, η εμφάνιση που συγκέντρωσε τα περισσότερα φλας των φωτογράφων ήταν εκείνη της Zendaya, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά.
Η ηθοποιός επέλεξε μία λευκή δημιουργία του οίκου Matières Fécales από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, η οποία ξεχώριζε για την ασύμμετρη λαιμόκοψη και τις λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε φτερά αγγέλου.
Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με λευκές μυτερές γόβες, με γλυπτικό τακούνι, και κοσμήματα Chopard.
Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε και ο Έλιοτ Πέιτζ, ο οποίος υποδύεται τον Έλληνα στρατιώτη Σίνωνα.
Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκαν επίσης οι:
Η επική ταινία αναμένεται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες αύριο, 16 Ιουλίου, από την Tanweer.
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