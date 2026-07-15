«Οδύσσεια»: Η λαμπερή πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση (Photos/Video)

Takeaways by to pontiki AI Περισσότεροι από είκοσι πρωταγωνιστές της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν παρευρέθηκαν στην επίσημη παρουσίαση της παραγωγής στη Νέα Υόρκη.

Οι συντελεστές φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του κινηματογράφου AMC Lincoln Square.

Η εμφάνιση της Zendaya, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των φωτογράφων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στην πρεμιέρα συμμετείχαν επίσης οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Σαρλίζ Θερόν και πολλοί ακόμη ηθοποιοί του καστ.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

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Περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της επικής «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με τη Zendaya να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Λίγοι σκηνοθέτες έχουν συνδέσει το όνομά τους με μεγάλες καλοκαιρινές κινηματογραφικές υπερπαραγωγές όσο ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός δημιουργός, σε συνδυασμό με τα γεμάτα αστέρες καστ των ταινιών του, αποτελεί σταθερά έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης για το κινηματογραφικό κοινό.

Η επίσημη παρουσίαση της «Οδύσσειας» στη Νέα Υόρκη

Με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» να πλησιάζει, περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας έδωσαν το «παρών» στην επίσημη παρουσίασή της στη Νέα Υόρκη.

Λίγο πριν από την προβολή, οι σταρ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του κινηματογράφου AMC Lincoln Square 13, της μοναδικής αίθουσας στη Νέα Υόρκη που έχει τη δυνατότητα να προβάλλει την ταινία σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της 13ης ταινίας του, επιλέγοντας ένα κλασικό σκούρο κοστούμι του οίκου Zegna.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας

Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ στους ρόλους του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου

Ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, εμφανίστηκε με κοστούμι από τη συλλογή Purple Label του οίκου Ralph Lauren.

Ο Ματ Ντέιμον

Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Λουσιάνα, και την κόρη τους, Ιζαμπέλα.

Ο Τομ Χόλαντ, που ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, επέλεξε σύνολο του οίκου Fear of God.

Ο Τομ Χόλαντ

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ

Η Αν Χάθαγουεϊ πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς, φορώντας ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του οίκου Prada και κοσμήματα Bulgari.

Η Αν Χάθαγουεϊ

Η ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, υποδύεται την Πηνελόπη στην ταινία.

Σαμάνθα Μόρτον, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο στο κόκκινο χαλί

Η Σαμάνθα Μόρτον, που ενσαρκώνει τη μάγισσα Κίρκη, εμφανίστηκε με δημιουργία του οίκου Maison Margiela και κοσμήματα Leviev Diamonds.

Η Σαμάνθα Μόρτον

Η Σαρλίζ Θερόν, η οποία υποδύεται την Καλυψώ, επέλεξε σύνολο Dior και κοσμήματα Tiffany & Co.

Η Σαρλίζ Θερόν

Η Λουπίτα Νιόνγκο έλαμπε μέσα σε μία χρυσή δημιουργία υψηλής ραπτικής του Nicholas Oakwell Couture, την οποία συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα Sabyasachi.

Η Λουπίτα Νιόνγκο

Η βραβευμένη ηθοποιός έχει διπλό ρόλο στην «Οδύσσεια», καθώς υποδύεται την Ωραία Ελένη και την αδελφή της, Κλυταιμνήστρα.

Η Zendaya ως θεά Αθηνά έκλεψε τις εντυπώσεις

Σύμφωνα με το Just Jared, η εμφάνιση που συγκέντρωσε τα περισσότερα φλας των φωτογράφων ήταν εκείνη της Zendaya, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά.

Η Ζεντάγια

Η ηθοποιός επέλεξε μία λευκή δημιουργία του οίκου Matières Fécales από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, η οποία ξεχώριζε για την ασύμμετρη λαιμόκοψη και τις λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε φτερά αγγέλου.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με λευκές μυτερές γόβες, με γλυπτικό τακούνι, και κοσμήματα Chopard.

Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές που έδωσαν το «παρών»

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε και ο Έλιοτ Πέιτζ, ο οποίος υποδύεται τον Έλληνα στρατιώτη Σίνωνα.

Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκαν επίσης οι:

Μπένι Σάφντι

Τζον Λεγκουιζάμο

Μπιλ Ίργουιν

Τζον Μπέρνθαλ

Τράβις Σκοτ

Χίμες Πατέλ

Τζίμι Γκονζάλες

Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν

Τζέιμς Ρεμάρ

Σον Έιβερι

Κόρεϊ Χόκινς

Τζέσι Γκαρσία

Γουίλ Γιουν Λι

Η επική ταινία αναμένεται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες αύριο, 16 Ιουλίου, από την Tanweer.

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