Γιώργος Ματαράγκας για το έμφραγμα που υπέστη: «Έγραψαν ότι πεθαίνω – Μου έκαναν ζημιά στη δουλειά μου»

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Για την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του μίλησε ο Γιώργος Ματαράγκας, επισημαίνοντας ότι υπέστη ένα ελαφρύ έμφραγμα.

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι υπήρξαν δημοσιεύματα που παρουσίασαν την κατάστασή του σοβαρότερη.

«Είχα κουραστεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ανέβασα τον χειμώνα περίπου πέντε θεατρικά έργα, ταυτόχρονα δίδασκα υποκριτική στα ΙΕΚ και τις προηγούμενες ημέρες ένιωσα αφυδάτωση και πόνο στο στήθος. Πήγα στο νοσοκομείο, με είδαν και μου είπαν: “Ευτυχώς, δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά”. Ήταν ένα ελαφρύ έμφραγμα. Έχω κάτσει κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο για να ξεκουραστώ» είπε αρχικά.

«Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω, ότι “τον χάνουμε από ώρα σε ώρα. Γράφανε του κεφαλιού τους και τώρα, που περνούν οι ημέρες, λένε οι δήμοι: Πώς θα τον πάρουμε για παράσταση, αφού πεθαίνει; Μου έκαναν ζημιά στη δουλειά μου και με στενοχώρησαν όσο δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή, αν κάποιος το καλοκαίρι παίξει τον δικό μου ρόλο και τον παίξει καταπληκτικά και δεν είμαι εγώ, είναι όμως όλος ο θίασος, πού είναι το κακό, από τη στιγμή που είναι καταπληκτική η παράσταση; Το μόνο που ζητώ είναι να μη με θίξουν επαγγελματικά. Εκεί θα είμαι αμείλικτος. Η ζημιά έγινε. Δεν κλείνουν παραστάσεις, γιατί εγώ δεν θα παίξω. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου» πρόσθεσε.

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