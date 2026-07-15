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15.07.2026 10:52

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια ο 24χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

15.07.2026 10:52
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Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο 24χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Κατηγορείται ότι παραχώρησε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση.

Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις ίδιες πράξεις που αποδίδονται στους δύο συγκατηγορούμενούς του, έναν 29χρονο και μία 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως φυσικοί δράστες.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους το προηγούμενο 24ωρο.

Οι κατηγορίες που διερευνώνται

Η ποινική δίωξη, η οποία είναι μη προσωποποιημένη, αφορά μεταξύ άλλων:

  • ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα
  • τρομοκρατική οργάνωση

Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Κατά την προανακριτική του κατάθεση, ο 24χρονος φέρεται να διαχώρισε πλήρως τη θέση του από τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

Υποστήριξε ότι δεν τους γνώριζε και ότι παρέδωσε τα κλειδιά του χώρου σε άλλα άτομα που γνώριζε, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν.

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