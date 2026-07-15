Μάρω Κοντού: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία πρωταγωνίστρια (Videos)

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Θλίψη στο πανελλήνιο σκόρπισε η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους οικείους και τους συναδέλφους της όσο και τους αμέτρητους θαυμαστές της.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός αποχαιρετά συγκινημένος τη σπουδαία κυρία του κινηματογράφου και του θεάτρου μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά.

«Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»

Συγκλονισμένος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε το δικό του αντίο στην ηθοποιό την οποία αποκάλεσε «Ελενίτσα» του, από τον ρόλο της στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» όπου οι δυο τους υποδυόμενοι το ζεύγος Κοκοβίκου, είχαν γράψει ιστορία.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο» έγραψε σε ποστ του στο facebook.

Αντρέας Γεωργίου: «Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου»

Ο Αντρέας Γεωργίου, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της στη Γη της Ελιάς, που αποτέλεσε και την τελευταία της τηλεοπτική δουλειά, αποχαιρέτησε την ηθοποιό με ένα κοινό του βίντεο από τα γυρίσματα της σειράς.

«Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου. Τα έκανες όλα όπως ήθελες, Μπράβο σου Μάρω Κοντού. Δε θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς. Σε αγαπώ πολύ» έγραψε

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Καλό σου ταξίδι μητέρα»

Με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

«Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα… Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σα μάνα… Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω… Καλό σου ταξίδι μητέρα…» έγραψε, αποχαιρετώντας τη Μάρω Κοντού.

Σπύρος Μπιμπίλας: «Τεράστιο πλήγμα»

«Δυστυχώς χάσαμε τη Μάρω Κοντού, που ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, αλλά και της ζωής γενικά. Για εμάς είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, είχε δίπλα της νέους ανθρώπους… Από τους αγαπημένους της ήταν φυσικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που γι’ αυτόν είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα…» είπε, από την πλευρά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα».

Σοκαρισμένος ο Κούλλης Νικολάου

«Δεν το ήξερα, με πιάσατε εξ απροόπτου, προσπαθώ να το περάσω στο μυαλό μου. Ήταν τιμή μας που δουλέψαμε με αυτόν τον άνθρωπο… Με διακατέχει μια σοκαριστική συγκίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί το έμαθα από εσάς. Είμαι συγκινημένος… Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει ιστορία… Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της τα αφιέρωσε σε εμάς. Η ψυχούλα της που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πάει στο καλό» είπε ο Κούλλης Νικολάου στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» στο Open.

Λάκης Λαζόπουλος: «Σ’ αφήνω αγαπημένη μου, Μάρω…»

Το δικό του αντίο στη σπουδαία Μάρω Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια, είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σ’ αφήνω αγαπημένη μου Μάρω να πας από ‘κει, στο τελευταίο σου ταξίδι», έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Λάμπρος Κωνσταντάρας – «Μας την έκανες κι εσύ»

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής δημοσίευσε τέσσερις φωτογραφίες του παππού του με τη Μάρω Κοντού, τις οποίες συνόδευσε με ένα τρυφερό κείμενο.

«Μας την έκανες κι εσύ Μάρω… Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα. Θα χεις να του διηγηθείς πολλά. Όσο για την κουμπαριά, το ‘χες προβλέψει οτι μάλλον θα αργήσω να παντρευτώ για να γίνεις κουμπάρα μου. Με… έψελνες από το 1999! “Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή…”» έγραψε στην ανάρτησή του.

Εβελίνα Παπούλια: «Το υπέροχο κορίτσι το έσκασε»

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα !….. Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ αγαπώ!» έγραψε η Εβελίνα Παπούλια.

Άννα Φόνσου: «Θα μας λείψεις πολύ»

«Το τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο χάρος συνέχεια. Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε την Τζένη Ζαχαροπούλου. Είναι τραγικό, ωστόσο, τι να πω για την Μάρω! Τα λέει η καριέρα της, τα λέει το φέρσιμο της, όλα. Το να λέμε είναι φλυαρίες. Αυτό που πρέπει να λέμε είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε, δεν μπορούν να ξεχαστούν τέτοιοι άνθρωποι σαν την Μάρω την Κοντού και ότι ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Αυτό που την έκανε ξεχωριστή ήταν η προσωπικότητά της. Είχε ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της δηλαδή ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός, ήταν και μία ασυνήθιστη γυναίκα για τις μέρες που βγήκε στο θέατρο. Ήταν και όμορφη. Παρόλα αυτά δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της. Επίσης ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι και θα μας λείψει πολύ» δήλωσε η Άννα Φόνσου, μιλώντας στο Action24.

Άντζελα Γκερέκου: «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου»

«Μάρω μου… αγαπημένη μου… Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στην ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν κι είσαι ένας από αυτούς. Με το σπουδαίο ταλέντο σου, το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, την κομψότητά σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν γλυκά κ οικεία. Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά, να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, τηλεοπτική μου μαμά Μαρία… Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας και χαράς για την ζωή! Μπροστα από τις κάμερες αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές. Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου, η οποία συνεργάστηκε για πέντε χρόνια με τη Μάρω Κοντού στη «Γη της Ελιάς» που αποτέλεσε και την τελευταία της τηλεοπτική δουλειά.

Λυδία Κονιόρδου: «Τιμή που έπαιξα μαζί της»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε και η Λυδία Κονιόρδου για τον θάντο της Μάρως Κοντού, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Newsroom» στο ΕΡΤNews.

«Αισθάνομαι μεγάλη θλίψη που χάσαμε τη Μάρω Κοντού. Είχα την τιμή και την χαρά να δουλέψω μαζί της τα τελευταία πέντε χρόνια στη Γη της Ελιάς. Τι να πω γι’ αυτή τη γυναίκα. Μεγάλωσα κι εγώ με τις ταινίες της. Όταν τη γνώρισα, γνώρισα μια λεβέντισσα γυναίκα, μια γυναίκα που δεν μασούσε τα λόγια της και δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Έπαιρνα μαθήματα από αυτήν για το πως παίζει κανείς μπροστά από την κάμερα και μάθαινα ήθος και συναδελφική γενναιοδωρία. Έξυπνο πνεύμα, ήταν όλα ζεστά και χαλαρά. Ήμασταν το τρίο στη Γη της Ελιάς. Η Μάρω Κοντού, η Άντζελα Γκερέκου κι εγώ. Ήρθε μόνο μια φορά στην Κύπρο γιατί την κούραζαν οι μετακινήσεις. Ήταν τόσο επαγγελματικά άψογη και πάντα έτοιμη και ήξερε τα λόγια της. Ήταν παράδειγμα για τους νεότερους. Παράδειγμα επαγγελματισμού και συναδελφικότητας. Αισθάνομαι τιμή που έπαιξα μαζί της τα τελευταία της χρόνια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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