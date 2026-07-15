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15.07.2026 15:19

ΕΣΗΕΑ: Καταγγέλλει τις απολύσεις στην ΕΦΣΥΝ – Στο πλευρό των απολυμένων δημοσιογράφων

15.07.2026 15:19
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Την απόλυση του δημοσιογράφου, Γιάννη Κιμπουρόπουλου, πρώην διευθυντή σύνταξης στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ της ΠΟΕΣΥ, από την εφημερίδα, καταγγέλλει το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.   

«Η νέα απόλυση έρχεται να προστεθεί σε αυτές που προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της νέας ιδιοκτησίας. Προηγήθηκε η έγγραφη καταγγελία του Γιάννη Κιμπουρόπουλου στο προσωπικό του μπλογκ και σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, για την άσκηση λογοκρισίας σε άρθρο του, αλλά και η υπεράσπιση από μέρους του των απολυμένων συναδέλφων», σημειώνει στην ανακοίνωση της η Ένωση Συντακτών, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η απαγόρευση στην πρόσβαση του συναδέλφου στον υπολογιστή του μετά την απόλυση, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των δημοσιογραφικών του πηγών».

Σημειώνεται ότι η ΕΣΗΕΑ δια του ΔΣ της στηρίζει τον συνάδελφο και τις αποφάσεις της συνέλευσης των συντακτών, και καλεί την ιδιοκτησία της εφημερίδας:

-Να τηρήσει τις δεσμεύσεις για σεβασμό της φυσιογνωμίας της εφημερίδας με προσήλωση στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία και διασφάλιση ότι η εφημερίδα θα συνεχίσει με σύγχρονα μέσα και βιώσιμη οργάνωση, το ενημερωτικό έργο της.

-Να τηρήσει την εργατική νομοθεσία και να εκτονώσει το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί στην εφημερίδα.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων ασκώντας κάθε νόμιμο μέσο.

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