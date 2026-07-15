Υπό έλεγχο η φωτιά στο Γύθειο

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γύθειο Λακωνίας και που τέθηκε τελικά υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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