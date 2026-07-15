Καμπαγιάννης για Marfin: Ο πελάτης μου το 2010 ήταν στη φυλακή, είναι η τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια ταυτοποίησης  

Takeaways by to pontiki AI Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin οδηγήθηκαν χθες στη φυλακή κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία στερείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων.

Ο δικηγόρος επισήμανε ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά τον χρόνο τέλεσης της επίθεσης το 2010.

Επιπλέον τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένα στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Προφυλακίστηκαν χθες (14/7) οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

O Θανάσης Καμπαγιάννης συνήγορος ενός εκ των συλληφθέντων επέμεινε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι οι συλλήψεις είναι αυθαίρετες, καθώς η δικογραφία δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. «Ο εντολέας μου συμμετείχε στη διαδήλωση, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο εντολέας μου συνελήφθη όχι γιατί ταυτοποιήθηκε το πρόσωπό του, αλλά γιατί υπάρχει ένα εύρημα, ότι έφερε ένα περιβόητο αντικείμενο που λέει η αστυνομία ότι μοιάζει με ένα άλλο αντικείμενο που είχε στις διακοπές του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πελάτης μου ήταν στη φυλακή όταν κάηκε η Marfin

Για το email που κατονόμαζε τους τρεις συλληφθέντες είπε «το όνομα του εντολέα μου αναφέρεται στο συγκεκριμένο email ως πρώτος των δραστών που έκαψαν τη Marfin. Άκουσον άκουσον μιλάμε για άνθρωπο που το 2010 ήταν στη φυλακή. Ζητάμε την ταυτοποίηση του αποστολέα και εκπλησσόμαστε που οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν κάνει ακόμα ταυτοποίηση».

«Δεν ισχύει ότι η αστυνομία έχει οποιοδήποτε στοιχείο ή φωτογραφικό υλικό μέσω των οποίων να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα που κατηγορούνται», πρόσθεσε και για τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είπε « η αστυνομία η ίδια λέει ότι από αυτές τις φωτογραφίες δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν».

Τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια ταυτοποίησης

«Αν υπάρξουν φωτογραφίες εγώ ο ίδιος πρώτος θα πω ότι έκανα λάθος», συνέχισε και επισήμανε «κανένας από τους δύο κατηγορούμενους δεν έριξε τη μολότοφ».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης σημείωσε ακόμα ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν αποτυχημένες απόπειρες ταυτοποίησης των εικονιζόμενων. «Ο άνθρωπος που βρίσκεται στη μέση η αστυνομία έχει πει τρεις φορές ποιος είναι. Με άλλα ονόματα. Πρώτη φορά επισημάνθηκε άνθρωπος ποιος είναι και αθώωθηκε στο δικαστήριο. Δεύτερη φορά υποδείχθηκε άλλο πρόσωπο στην προκαταρκτική του 2021 και δεν προχώρησε η υπόθεση. Ο σημερινός κατηγορούμενος είναι ο τρίτος κατά σειρά που λέει η αστυνομία ότι είναι αυτός. Η ίδια υπηρεσία που λέει για την τρίτη κατηγορούμενη έλεγαν μέχρι τη φάση της έρευνας ότι ο ίδιος άνθρωπος δεν ταυτοποιείται».

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