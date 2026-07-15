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15.07.2026 15:33

Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι για τον φονικό εμπρησμό – Αναμένεται η έκδοση της 46χρονης

15.07.2026 15:33
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Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι, που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στην Marfin από εμπρησμό, τον Μάιο του 2010.

Οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μετά τις απολογίες που έδωσαν στην 3η τακτική ανακρίτρια και οδηγούνται στις φυλακές.

Παράλληλα, σε λίγες μέρες αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα, από την Αγγλία, η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin. Η 46χρονη, που κρατείται από τις βρετανικές αρχές, συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα και θα μεταφερθεί στην Αθήνα μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

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