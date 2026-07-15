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15.07.2026 14:42

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 46χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Φυλάκιση και πρόστιμο 4.150 ευρώ

15.07.2026 14:42
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Στη σύλληψη ενός 46χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στη θέση Σοφό, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 46χρονος προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 11:00, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, πιθανότατα σπίρτα ή αναπτήρα.

Από την πυρκαγιά κάηκαν απορρίμματα, ξηρά χόρτα και χαρτιά εντός καταυλισμού, σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Φυλάκιση δέκα μηνών και διοικητικό πρόστιμο

Η υπόθεση διερευνήθηκε άμεσα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο 46χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Σε βάρος του επιβλήθηκαν:

  • ποινή φυλάκισης δέκα μηνών
  • διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.150 ευρώ

184 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του 2026

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 564 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 749.422,57 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 184 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές:

  • οι 168, ποσοστό 91,30%, αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια
  • οι 16, ποσοστό 8,70%, αφορούν εμπρησμό από πρόθεση

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη είναι απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.

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