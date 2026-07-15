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15.07.2026 16:22

Τραγωδία στα Πατήσια μετά από φωτιά σε διαμέρισμα: Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα, στο νοσοκομείο ο σύζυγός της (Video)

15.07.2026 16:22
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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά  που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια,, καθώς μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, ενώ ο σύζυγός της διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο περίπου 80 ετών σύζυγος της γυναίκας νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς».



Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα βραχιονοφόρο ειδικού τύπου όχημα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα τα δύο ηλικιωμένα άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, περίπου 75 ετών, η οποία ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση, ωστόσο η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου.

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