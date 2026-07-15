Πρώτη σε τηλεθέαση η ΕΡΤ1 την Τρίτη (14/7)

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Δυναμική υψηλή, με διαφορά από τον ανταγωνισμό, κατάφερε η ΕΡΤ1 στη συχνότητα της οποίας συγκεντρώθηκε η μεγαλύτερη μερίδα τηλεθεατών χθες βράδυ και παρακολούθησε τον ημιτελικό Γαλλίας- Ισπανίας.
Οι επιδόσεις του ανταγωνισμού στο σύνολο του επηρεαστήκαν, σύμφωνα με τη συγκριτική παρατήρηση των δεδομένων της Nielsen Δευτέρας και Τρίτης.
Το μερίδιο τηλεθέασης του Alpha διαμορφώθηκε στο 11%, από 12,8% τη Δευτέρα, ενώ το Mega, παραδόξως, διατήρησε τις δυνάμεις του και σημείωσε μικρή βελτίωση (0,1%) από τη μια μέρα στην άλλη.
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