Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόγραμμα 5 εκατ. δολαρίων για την «ελευθερία του λόγου» στην Ευρώπη – Αντιδρά ο Μερτς για πιθανή πολιτική παρέμβαση

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Έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να διαθέσει κονδύλια ύψους σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων για δράσεις που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, αφορούν στην ενίσχυση της «ελευθερίας του λόγου και της θρησκευτικής ελευθερίας» στην Ευρώπη.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τοποθετήθηκε δημόσια την Τετάρτη, 15/7, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξωτερικής επιρροής στην εσωτερική πολιτική της χώρας του. Η παρέμβασή του ήρθε μετά την ανακοίνωση του νέου αμερικανικού προγράμματος, το οποίο εντάσσεται, σύμφωνα με το Politico, στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για στενότερες σχέσεις με εθνικιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη και ειδικά με κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Δεν παρεμβαίνουμε στις αμερικανικές εκλογές· αυτό τηρούσαμε πάντα», δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η αμερικανική πρωτοβουλία αποτελεί θεμιτή υπεράσπιση αξιών ή πολιτική ανάμειξη.

«Αντίστοιχα, δεν θέλω η αμερικανική κυβέρνηση ή οργανισμοί που συνδέονται με αυτήν να παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές», πρόσθεσε.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη του προγράμματος, το οποίο προβλέπει συνολική χρηματοδότηση σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων. Στόχος του, όπως αναφέρεται, είναι «η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου, καθώς και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ασχοληθούν με πεδία όπως «η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση, η λογοκρισία και η κατάχρηση του νομικού συστήματος, σύμφωνα με την κοινή πολιτική φιλοσοφία, το δίκαιο και τη κοινή δυτική πολιτισμική μας κληρονομιά».

Οι Financial Times αποκάλυψαν πρώτοι τις λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας ότι κάθε δικαιούχος οργανισμός θα μπορούσε να λάβει χρηματοδότηση έως και 3 εκατ. δολάρια.

Η αντιπαράθεση για το AfD και τα όρια της αμερικανικής παρέμβασης

Παρότι η πρόσκληση χρηματοδότησης δεν αναφέρει ότι τα κονδύλια μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας σε πολιτικά κόμματα, ο Μερτς υπογράμμισε πως η γερμανική νομοθεσία απαγορεύει τη χρηματοδότηση κομμάτων από το εξωτερικό.

«Είναι παράνομο να χρηματοδοτούνται πολιτικά κόμματα στη Γερμανία από το εξωτερικό», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. «Και θεωρώ ότι οι φίλοι μας σε όλο τον κόσμο, ιδίως, θα σεβαστούν αυτούς τους νομικούς κανόνες που έχουμε θεσπίσει στη Γερμανία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το πρόγραμμα να στηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διατηρούν σχέσεις με κόμματα της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, όπως το AfD, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησε: «Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «τα προγράμματά μας στην Ευρώπη αποσκοπούν στη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων μας για την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, καθώς και της πολιτισμικής αυτοπεποίθησης και της κυριαρχίας τους απέναντι σε όσους επιδιώκουν να τις υπονομεύσουν».

Ανώτατοι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έχουν απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί ανάμειξης στην ευρωπαϊκή πολιτική, παρά τις επαφές τους με εκπροσώπους κομμάτων της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, μεταξύ των οποίων και στελέχη του AfD.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το AfD έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση του σε εθνικό επίπεδο, καταλαμβάνοντας πλέον την πρώτη θέση, ενώ εμφανίζεται να έχει πιθανότητες να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε ομόσπονδο κρατίδιο, τη Σαξονία-Άνχαλτ στην ανατολική Γερμανία, στις περιφερειακές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα είχε υποδεχθεί θετικά τη δημόσια στήριξη του Ίλον Μασκ, επιχειρηματία της τεχνολογίας και υποστηρικτή του Αμερικανού προέδρου. Παράλληλα, είχε εκφράσει την υποστήριξή του στις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς κατά του αποκλεισμού της άκρας δεξιάς από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου την προηγούμενη χρονιά.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η ηγεσία του AfD εμφανίζεται, τουλάχιστον δημόσια, να κρατά μεγαλύτερη απόσταση από το κίνημα MAGA, καθώς εκτιμά ότι οι πολιτικές ισορροπίες στις περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερμανίας απαιτούν διαφορετική προεκλογική στρατηγική ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νέα αμερικανική χρηματοδοτική πρωτοβουλία φαίνεται επίσης να συνδέεται με τη διαμάχη γύρω από τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Στην πρόσκληση χρηματοδότησης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Υπερεθνικοί θεσμοί και κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την κρατική εξουσία για να υπονομεύσουν θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης, μέσω υπερβολικά ευρέων και ασαφών νόμων για τη ρητορική μίσους και κανονισμών για το διαδικτυακό περιεχόμενο, οι οποίοι επιτηρούν και τιμωρούν την έκφραση, περιορίζοντας παράλληλα την πολιτική συμμετοχή».

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