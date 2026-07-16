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16.07.2026 00:02

Ισπανία: Τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα– Είχαν προλάβει να απομακρυνθούν οι ένοικοι (Video)

16.07.2026 00:02
ispania-polykatoikia

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 14/7, στη Βαλένθια της Ισπανίας, όταν τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε ολοσχερώς. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης προκαλεί σοκ, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο προάστιο Μπενετούσερ, με τους κατοίκους να έχουν εγκαταλείψει το κτίριο λίγα μόλις λεπτά πριν αυτό καταρρεύσει. Είχαν προηγουμένως αντιληφθεί ξαφνικές ρωγμές και, όπως ανέφεραν, «άκουσαν περίεργους θορύβους» από την πολυκατοικία, γεγονός που τους οδήγησε στην άμεση εκκένωσή της. Η έγκαιρη αντίδρασή τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός.

Η πρώτη ειδοποίηση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 22:01, σύμφωνα με το Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, με αναφορές για εμφανείς ρωγμές και ασυνήθιστους ήχους. Το κτίριο βρισκόταν στην οδό Las Américas, δίπλα σε εργοτάξιο όπου εξελίσσονται εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής.

Εκκενώθηκε και γειτονικό κτίριο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από το Torrent και την Catarroja, μαζί με ανώτερους αξιωματικούς. Όταν έφτασαν, διαπίστωσαν ότι όλοι οι ένοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Οι Αρχές απέκλεισαν αμέσως την περιοχή και μέσα σε λίγα λεπτά η πολυκατοικία κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και γειτονικό κτίριο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τους μηχανικούς του Δημοτικού Συμβουλίου του Μπενετούσερ. Παράλληλα, πυροσβεστική, τοπικές Αρχές και εταιρείες κοινής ωφέλειας συντόνισαν τις ενέργειές τους για τη διαχείριση του συμβάντος και την προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται υπό διερεύνηση, με ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται να αφορά την εγγύτητα του εργοταξίου και των κατασκευαστικών εργασιών στη διπλανή έκταση.

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