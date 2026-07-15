search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 20:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 18:36

Μήνυση στον Πολάκη θα κάνει ο Κασσελάκης για τα περί «πολιτικού απατεώνα»

15.07.2026 18:36
kasselakis polakis 77- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα… δικαστήρια έδωσε ραντεβού με τον Παύλο Πολάκη ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ενημερώθηκε ότι ο βουλευτής Χανίων τον αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα».  

Μάλιστα, ο πρόεδρος του κόμματος, Δημοκράτες,  αφού ενημερώθηκε στον «αέρα» του Open για τους χαρακτηρισμούς του Παύλου Πολάκη αναρωτήθηκε «Δεν έχει βαρεθεί να τρώει μηνύσεις;»

Για να συμπληρώσει : «βέβαια και θα του κάνω μήνυση» καθώς, όπως είπε, για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.

«Όταν λέει ότι έχω καταθέσει ψεύτικο Πόθεν Έσχες, όταν η ίδια η Δικαιοσύνη έχει κοιτάξει την υπόθεση και με έχει αθωώσει ομόφωνα και αμετάκλητα, και το γνωρίζει αυτό ο ίδιος, αυτό είναι άλλη μια πράξη, χειρότερη από τα προηγούμενα.

Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης προέβλεψε πως όταν οι μηνύσεις αυτές εκδικαστούν, είναι πολύ πιθανό ο Παύλος Πολάκης να «αναγκαστεί να εκτίσει την ποινή του».

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Χανίων, μιλώντας στην Κοινωνία Ώρα Mega, δήλωσε:  «Είχα υποστηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά αποδείχθηκε πολιτικός απατεώνας. Εγώ είπα ότι με αυτά τα χαρτιά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος γιατί κατέθεσε ψεύτικο πόθεν έσχες. Μην ασχολούμαστε άλλο, σβήστηκε από τον χάρτη αυτός».

Συνέχεια επί των δικαστικών αιθουσών, αν τελικά προχωρήσει σε μήνυση ο πρόεδρος των Δημοκρατών.

Διαβάστε επίσης:

Μπορεί το ντόμινο αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρει τον Κασσελάκη στη Βουλή;

Το «καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

Ο ανιστόρητος αχταρμάς του Κασσελάκη βάζει «πλυντήριο» για ακροδεξιά, παρακράτος και αστυνομική βία








google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kontou-tsarouxas
LIFESTYLE

«Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»: Η συγκινητική ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα για τη Μάρω Κοντού

dourou-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου γιατί… μόνο ο ίδιος μπορεί

aspropyrgos_00
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ελεύθεροι με… μοναδικό όρο την εμφάνιση σε ΑΤ, οι δύο κατηγορούμενοι για την φονική έκρηξη

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα παιδί

usa – iran epithesi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέα φάση ο πόλεμος του Τραμπ κατά του Ιράν – Το στοίχημα του Ορμούζ και ποιος θα αντέξει την πίεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 20:13
kontou-tsarouxas
LIFESTYLE

«Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»: Η συγκινητική ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα για τη Μάρω Κοντού

dourou-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου γιατί… μόνο ο ίδιος μπορεί

aspropyrgos_00
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ελεύθεροι με… μοναδικό όρο την εμφάνιση σε ΑΤ, οι δύο κατηγορούμενοι για την φονική έκρηξη

1 / 3