Μήνυση στον Πολάκη θα κάνει ο Κασσελάκης για τα περί «πολιτικού απατεώνα»

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Στα… δικαστήρια έδωσε ραντεβού με τον Παύλο Πολάκη ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ενημερώθηκε ότι ο βουλευτής Χανίων τον αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα».

Μάλιστα, ο πρόεδρος του κόμματος, Δημοκράτες, αφού ενημερώθηκε στον «αέρα» του Open για τους χαρακτηρισμούς του Παύλου Πολάκη αναρωτήθηκε «Δεν έχει βαρεθεί να τρώει μηνύσεις;»

Για να συμπληρώσει : «βέβαια και θα του κάνω μήνυση» καθώς, όπως είπε, για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.

«Όταν λέει ότι έχω καταθέσει ψεύτικο Πόθεν Έσχες, όταν η ίδια η Δικαιοσύνη έχει κοιτάξει την υπόθεση και με έχει αθωώσει ομόφωνα και αμετάκλητα, και το γνωρίζει αυτό ο ίδιος, αυτό είναι άλλη μια πράξη, χειρότερη από τα προηγούμενα.

Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης προέβλεψε πως όταν οι μηνύσεις αυτές εκδικαστούν, είναι πολύ πιθανό ο Παύλος Πολάκης να «αναγκαστεί να εκτίσει την ποινή του».

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Χανίων, μιλώντας στην Κοινωνία Ώρα Mega, δήλωσε: «Είχα υποστηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά αποδείχθηκε πολιτικός απατεώνας. Εγώ είπα ότι με αυτά τα χαρτιά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος γιατί κατέθεσε ψεύτικο πόθεν έσχες. Μην ασχολούμαστε άλλο, σβήστηκε από τον χάρτη αυτός».

Συνέχεια επί των δικαστικών αιθουσών, αν τελικά προχωρήσει σε μήνυση ο πρόεδρος των Δημοκρατών.

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