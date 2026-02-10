search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:18
10.02.2026 15:27

Την άρση ασυλίας Πολάκη εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά από μήνυση Πουλή – Υπέρ και το ΠΑΣΟΚ

10.02.2026 15:27
Την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη μετά από μηνυτήριες αναφορές του Σταμάτη Πουλή για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής στην Ολομέλεια.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή Χανίων ψήφισε όχι μόνο η ΝΔ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και η Ελληνική Λύση. Κατά ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ απουσίαζε η Πλεύση Ελευθερίας.

«Είναι η πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει. Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο», φέρεται να είπε ο Παύλος Πολάκης κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή.

Σημειώνεται πως το πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ κατέθεσε μηνυτήριες αναφορές κατά του Παύλου Πολάκη για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.

