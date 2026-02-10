«Σπαρτιάτες»: Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων τάχθηκε υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των «Σπαρτιατών».

Αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, η εισαγγελέας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των 11 τότε μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «Σπαρτιατών», που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.

Παράλληλα, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία, όπως και του δικηγόρου που αντιμετωπίζει το αδίκημα της συνέργειας.

«Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία. Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός για τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη μετά τις αναφορές του επικεφαλής του κόμματος Βασίλη Στίγκα για παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες, Greek Mafia και «Don Corleone».

Η εισαγγελική λειτουργός έκρινε πως δεν αποδείχθηκε συνεννόηση των 11 κατηγορουμένων βουλευτών με τον Κασιδιάρη και επίσης ότι δεν προέκυψε να λάμβαναν οδηγίες από τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Αναφερόμενη στις σχέσεις των βουλευτών του κόμματος μεταξύ τους και την παρουσίας του στην Βουλή, η εισαγγελέας ανέφερε ότι «η κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κατηγορουμένων δεν διαφοροποιήθηκε με τρόπο που να καταδεικνύει εξάρτηση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι επιλογές τους ταυτίστηκαν με εκείνες της συμπολίτευσης».

Τόνισε επίσης πως η απήχηση της στήριξης Κασιδιάρη σε μέρος ψηφοφόρων, που έβλεπαν με συμπάθεια τον καταδικασμένο πρώην βουλευτή μπορεί να συνέβαλε στο να καταγράψει το κόμμα «αναπάντεχο ποσοστό» πλην όμως «δεν υπήρξε μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι μεταβλήθηκε το εκλογικό φρόνημα κάποιων εκλογέων».

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο τα μέτρα για την ευλογιά