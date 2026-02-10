search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 16:30
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 14:39

«Σπαρτιάτες»: Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων

10.02.2026 14:39
spartiates_1002_1920-1080_new

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων τάχθηκε υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των «Σπαρτιατών».

Αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, η εισαγγελέας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των 11 τότε μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «Σπαρτιατών», που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.

Παράλληλα, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία, όπως και του δικηγόρου που αντιμετωπίζει το αδίκημα της συνέργειας.

«Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία. Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός για τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη μετά τις αναφορές του επικεφαλής του κόμματος Βασίλη Στίγκα για παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες, Greek Mafia και «Don Corleone».

Η εισαγγελική λειτουργός έκρινε πως δεν αποδείχθηκε συνεννόηση των 11 κατηγορουμένων βουλευτών με τον Κασιδιάρη και επίσης ότι δεν προέκυψε να λάμβαναν οδηγίες από τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Αναφερόμενη στις σχέσεις των βουλευτών του κόμματος μεταξύ τους και την παρουσίας του στην Βουλή, η εισαγγελέας ανέφερε ότι «η κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κατηγορουμένων δεν διαφοροποιήθηκε με τρόπο που να καταδεικνύει εξάρτηση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι επιλογές τους ταυτίστηκαν με εκείνες της συμπολίτευσης».

Τόνισε επίσης πως η απήχηση της στήριξης Κασιδιάρη σε μέρος ψηφοφόρων, που έβλεπαν με συμπάθεια τον καταδικασμένο πρώην βουλευτή μπορεί να συνέβαλε στο να καταγράψει το κόμμα «αναπάντεχο ποσοστό» πλην όμως «δεν υπήρξε μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι μεταβλήθηκε το εκλογικό φρόνημα κάποιων εκλογέων».

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο τα μέτρα για την ευλογιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών για Λαβρόφ: «Επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία»

winter olympics
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στη Rai: Σε απεργία οι δημοσιογράφοι μετά το φιάσκο στην περιγραφή της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

dimitris-stamatis_1002_1920-1080_new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Δημήτρης Σταμάτης στο 7ο Photonet Gallery με έργα από τη σειρά «Νηρηίδων Όνειρα»

chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την επόμενη εβδομάδα πέφτουν οι υπογραφές με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων

ilektrikes-egkatastaseis_1002_1920-1080_new
ADVERTORIAL

ΕΛΙΤΗΕ: «Γερασμένα» τα κτήρια στην Ελλάδα, με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα όρια τους – Προτάσεις και μέτρα για την αναβάθμιση της ασφάλειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 16:30
ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών για Λαβρόφ: «Επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία»

winter olympics
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στη Rai: Σε απεργία οι δημοσιογράφοι μετά το φιάσκο στην περιγραφή της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

dimitris-stamatis_1002_1920-1080_new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Δημήτρης Σταμάτης στο 7ο Photonet Gallery με έργα από τη σειρά «Νηρηίδων Όνειρα»

1 / 3