Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο τα μέτρα για την ευλογιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αντιπροσωπεία περίπου 20 κτηνοτρόφων από διάφορα σημεία της χώρας, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των αγροτικών μπλόκων.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρίσκεται το ζήτημα της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά – ορισμένοι παραγωγοί μιλούν ακόμα και για ανήκεστο βλάβη – στην κτηνοτροφία της χώρας και έχει οδηγήσει στη θανάτωση περίπου 500.000 ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς των ζώων, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να δηλώνει ότι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, «αυτήν τη στιγμή, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, καθώς δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο και δεν υπάρχει μέθοδος DIVA που να μπορεί να διακρίνει αν ένα ζώο νοσεί από τη νόσο ή από τον εμβολιασμό».

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να θέσουν μετ’ επιτάσεως το κρίσιμο ζήτημα της χάραξης στρατηγικής για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και των επιδοτήσεων σε όσους χάνουν ολόκληρα κοπάδια. Επίσης, επιμένουν στην ανάγκη εμβολιασμού ως μέτρο πρόληψης και απάντησης στις μαζικές θανατώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση λαμβάνει χώρα στη «σκιά» του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιήσουν αγρότες από τα μπλόκα όλης της χώρας την Παρασκευή στην Αθήνα, κατεβάζοντας τα τρακτέρ τους στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ήδη πραγματοποιούντα τοπικά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, καθώς οι εκπρόσωποί τους επιμένουν ότι ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί τα συμφωνηθέντα με την κυβέρνηση.

