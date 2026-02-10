search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:50
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 12:42

Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο τα μέτρα για την ευλογιά

10.02.2026 12:42
mitsotakis_ktinotrofoi_1

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αντιπροσωπεία περίπου 20 κτηνοτρόφων από διάφορα σημεία της χώρας, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των αγροτικών μπλόκων.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρίσκεται το ζήτημα της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά – ορισμένοι παραγωγοί μιλούν ακόμα και για ανήκεστο βλάβη – στην κτηνοτροφία της χώρας και έχει οδηγήσει στη θανάτωση περίπου 500.000 ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς των ζώων, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να δηλώνει ότι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, «αυτήν τη στιγμή, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, καθώς δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο και δεν υπάρχει μέθοδος DIVA που να μπορεί να διακρίνει αν ένα ζώο νοσεί από τη νόσο ή από τον εμβολιασμό».

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να θέσουν μετ’ επιτάσεως το κρίσιμο ζήτημα της χάραξης στρατηγικής για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και των επιδοτήσεων σε όσους χάνουν ολόκληρα κοπάδια. Επίσης, επιμένουν στην ανάγκη εμβολιασμού ως μέτρο πρόληψης και απάντησης στις μαζικές θανατώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση λαμβάνει χώρα στη «σκιά» του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιήσουν αγρότες από τα μπλόκα όλης της χώρας την Παρασκευή στην Αθήνα, κατεβάζοντας τα τρακτέρ τους στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ήδη πραγματοποιούντα τοπικά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, καθώς οι εκπρόσωποί τους επιμένουν ότι ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί τα συμφωνηθέντα με την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης

Ο Νίκος Δένδιας απέναντι στην υπερδεξιά: Η νόμιμη μετανάστευση και οι ακραίες φωνές για αλλοίωση του πληθυσμού

Ανεξαρτητοποίηση Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας

Η ξαφνική σύγκρουση Βενιζέλου – κυβέρνησης: Tο άρθρο 86 και οι μετεκλογικές συνεργασίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
laiko_nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

amfitheatro_1002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα αρμόδια υπουργεία εξηγούν χειρισμούς και αποφάσεις 

nova_eon
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

ice-agent
ΚΟΣΜΟΣ

ICE List: Το site που «ξεσκεπάζει» τους ανώνυμους πράκτορες των ΗΠΑ

chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:48
laiko_nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

amfitheatro_1002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα αρμόδια υπουργεία εξηγούν χειρισμούς και αποφάσεις 

nova_eon
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

1 / 3