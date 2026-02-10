search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.02.2026 10:33

Ανεξαρτητοποίηση Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας

10.02.2026 10:33
Μία ακόμη ανεξαρτητοποίηση φαίνεται να μετρά η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής Ελένη Καραγεωργοπούλου επέλεξε την «έξοδο» από το κόμμα στο οποίο πρόεδρος είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Πλεύση Ελευθερίας μέχρι σήμερα είχε 6 βουλευτές και πλέον, μετά την ανεξαρτητοποίηση, θα μετρά 5 βουλευτές.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτή αναφέρουν ότι έχει ενημερώσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ και μια εβδομάδα για την απόφαση της, ευχαριστώντας την για την ευκαιρία που της έδωσε. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως στη «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη» και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Η ίδια στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή».

«Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

1 / 3