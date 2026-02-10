Διεύρυνση εν μέσω αναταράξεων στο ΠΑΣΟΚ – Ο «περιορισμένος χώρος» για Τσίπρα και η απροθυμία «λοιπών δυνάμεων» για συνεννόηση

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής Διεύρυνσης και τα στελέχη που επανεντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ κυρίως προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ευελπιστούν στην Χαριλάου Τρικούπη να βελτιώσουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει το παρών σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχοντας στο πλευρό του την Μιλένα Αποστολάκη για την κοπή πίτας των νομαρχιακών του κόμματος. Η δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ αλλά και η επικοινωνιακή στρατηγική ποντάρουν στην εξωστρέφεια και σε θετικές ανακοινώσεις. Στόχος είναι να δοθεί το μήνυμα ότι αντίπαλο δέος της ΝΔ παραμένει το ΠΑΣΟΚ και ότι γύρω από αυτό θα κινηθούν τα στελέχη του χώρου αλλά και οι διεργασίες της κεντροαριστεράς.

Με την συνταγή αυτή εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα περιοριστεί πολύ ο χώρος για τον Αλέξη Τσίπρα και τον δικό του πολιτικό φορέα. Σε αυτή την κατεύθυνση έγινε και το προσκλητήριο σε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ανοίξει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι στιγμής πάντως οι δίαυλοι δεν ανοίγουν στον βαθμό που επιθυμούν στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η Νέα Αριστερά είναι πολύ πιθανό να αρνηθεί. Η επιρροή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στα όργανα του κόμματος, είναι μεγαλύτερη από αυτή του Αλέξη Χαρίτση που τάσσεται υπέρ της συνεννόησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι διεργασίες στην κεντροαριστερά και οι μεταγραφές στελεχών που δεν είχαν ιδιαίτερα ηχηρά ονόματα στις πρώτες ανακοινώσεις, δεν μπορούν να γίνουν δικλείδες ασφαλείας για να αποφευχθούν νέες εντάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Οι επικείμενες συνεδριάσεις του οργανωτικού για τα θέματα του συνεδρίου, της Γραμματείας της ΚΟΕΣ που συμμετέχουν όλοι οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη και η συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΟΕΣ που θα γίνουν εντός της εβδομάδας, δύσκολα δεν θα φέρουν νέες αναταράξεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του αναμένεται να βγάλει τον λογαριασμό της εσωστρέφειας ενόψει συνεδρίου σε Δούκα και Γερουλάνο, ζητώντας τους εμμέσως πλήν σαφώς ότι έχουν να πουν, να το καταθέσουν στο συνέδριο.

Οι νέες μετρήσεις αλλά και ο τρόπος που θα γίνουν δεκτές οι «μεταγραφές» με αρκετά από τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν να έχουν στο παρελθόν επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από όσους κατευθύνθηκαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ στα πέτρινα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και αυτοί που είδαν θετικά την κυβέρνηση. Ένα από τα στελέχη αυτά είναι ο Γιώργος Σακελλίων που έχει υποστηρίξει θέσεις της κυβέρνησης όπως την επιστολική ψήφο, παρά την τότε αντίθετη θέση του ΠΑΣΟΚ. Αν το κοντέρ δείχνει στα τέλη Μαρτίου το ΠΑΣΟΚ δεύτερο οι κλυδωνισμοί θα είναι διαχειρίσιμοι για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αν βρίσκεται στην τρίτη θέση τότε όλοι θα κατακεραυνώσουν ελεύθερα και τον ίδιο και την διεύρυνση που έκανε.

