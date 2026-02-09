Σάκης Αρναούτογλου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: «Προτεραιότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην ποιότητα του ευρωπαϊκού κρασιού»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου παρενέβη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία του Επιτρόπου Γεωργίας Christophe Hansen, στη συζήτηση για την τροποποίηση των κανονισμών που αφορούν την αγορά γεωργικών προϊόντων, τα μέτρα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι ο αμπελοοινικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με τους μικρούς και οικογενειακούς οινοπαραγωγούς – ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και νησιά της Ελλάδας – να αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις λόγω της μείωσης της κατανάλωσης οίνου, των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών τάσεων, της κλιματικής αστάθειας και των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Ο κ. Αρναούτογλου αναγνώρισε ότι το νέο ευρωπαϊκό πακέτο πολιτικής δημιουργεί θετικές προοπτικές, ιδίως μέσω της διατήρησης της σταθερότητας στο καθεστώς αδειών φύτευσης, της στήριξης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και της ενίσχυσης του οινοτουρισμού και της εξωστρέφειας των ευρωπαϊκών κρασιών.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής ώστε τα οριζόντια μέτρα κρίσης ή περιορισμοί που αφορούν ανθεκτικές ποικιλίες να μην πλήττουν τελικά τους μικρούς παραγωγούς που επενδύουν στην ποιότητα και στη διατήρηση της ζωής στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Επίσης, τόνισε τη σημασία σαφών κανόνων για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, με στόχο τη διαφάνεια προς τον καταναλωτή και την προστασία της φήμης του ευρωπαϊκού κρασιού.

«Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στα ποιοτικά κρασιά της. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη και πραγματικά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμπελουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας της αγροτικής παραγωγής, της περιφερειακής ανάπτυξης και της στήριξης των τοπικών οικονομιών, που αποτελούν κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής συνοχής.

