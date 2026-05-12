Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Μια ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διασωσης μεταναστών, η έκτη από το πρωί, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (11/05) ανοιχτά της Γαύδου.

Drone της δύναμης Frontex εντόπισε μια ακόμη βάρκα με 40 μετανάστες 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος με καλό καιρό και αυτήν την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιόχωρας.

Η πίεση που δέχεται η Κρήτη είναι μεγάλη καθώς μεσα σε δύο μέρες στο νησί μέχρι αυτήν την ώρα έχουν φτάσει 588 μετανάστες.

