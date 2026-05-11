Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε σπίτια σε γειτονιά του Σάο Πάολο – Δύο τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια (Videos)

Ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου συγκλόνισε σήμερα τη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Uma explosão seguida de incêndio assustou moradores de uma comunidade no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 16h10, na Rua Floresto Bandecchi, atrás do Condomínio Morada do Parque.



May 11, 2026

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Destruição – Relatos recebidos pelas equipes de emergência apontam que a explosão de uma casa no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11) provocou o rompimento de vidros em um condomínio vizinho, além do colapso de casas na comunidade localizada atrás do… — g1 (@g1) May 11, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.

Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.



May 11, 2026

