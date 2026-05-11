Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε σπίτια σε γειτονιά του Σάο Πάολο – Δύο τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου συγκλόνισε σήμερα τη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.
Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.
Διαβάστε επίσης:
Οργή Νετανιάχου για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά των εποίκων της Δυτικής Όχθης
Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα: «Θα εκπλαγούν»
CNN: Ο Πούτιν λέει ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία – Αλλά γιατί τώρα;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.