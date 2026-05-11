WSJ: Τα ΗΑΕ εξαπολύουν κρυφά επιθέσεις στο Ιράν – Πώς τα Εμιράτα αναδεικνύονται ως ο καλύτερος σύμμαχος των ΗΠΑ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, χαρακτηρίζοντας τη μοναρχία του Κόλπου ως ενεργό μαχητή σε έναν πόλεμο στον οποίο ήταν ο μεγαλύτερος στόχος του Ιράν.

Ο στρατός του είναι καλά εξοπλισμένος με μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής και δίκτυα επιτήρησης. Και οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι η χώρα είναι πλέον πιο πρόθυμη να τα χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την οικονομική της δύναμη και την αυξανόμενη επιρροή της σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις, τις οποίες τα ΗΑΕ δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, περιελάμβαναν μια επίθεση σε ένα διυλιστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τα οποία επικαλείται η Wall Street Journal. Η επίθεση αυτή έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου, περίπου την εποχή που ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωνε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μετά από μια αεροπορική εκστρατεία και προκάλεσε μια μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της χωρητικότητάς του για μήνες.

Το Ιράν δήλωσε τότε ότι το διυλιστήριο είχε πληγεί σε εχθρική επίθεση και εξαπέλυσε ένα μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των ΗΑΕ και του Κουβέιτ σε απάντηση.

Οι ΗΠΑ δεν αναστατώθηκαν από την επίθεση, καθώς η κατάπαυση του πυρός δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ, και έχουν καλωσορίσει σιωπηλά τη συμμετοχή των ΗΑΕ και οποιωνδήποτε άλλων κρατών του Κόλπου που θέλουν να συμμετάσχουν στη μάχη, δήλωσε ένα από τα άτομα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, αλλά επικαλέστηκε προηγούμενες δηλώσεις στις οποίες διεκδίκησε το δικαίωμά του να απαντήσει -συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών- σε εχθρικές πράξεις.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάθε επιλογή στη διάθεσή του και ότι οι ΗΠΑ έχουν τη μέγιστη μόχλευση στο ιρανικό καθεστώς.

«Είναι σημαντικό να έχουμε μια αραβική χώρα του Κόλπου ως εμπόλεμη πλευρά που χτύπησε άμεσα το Ιράν», δήλωσε η Ντίνα Εσφαντιαρί, αναλύτρια Μέσης Ανατολής και συγγραφέας ενός βιβλίου για την άνοδο των ΗΑΕ. «Η Τεχεράνη θα επιδιώξει τώρα να δημιουργήσει περαιτέρω διχόνοια μεταξύ των ΗΑΕ και άλλων Αράβων του Κόλπου που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου».

Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν πριν από τον πόλεμο ότι δεν θα άφηναν τον εναέριο χώρο ή τις βάσεις τους να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις. Αλλά μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κέντρων πληθυσμού του Κόλπου, ενεργειακών υποδομών και αεροδρομίων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το οικονομικό και πολιτικό κόστος και να δυσκολέψει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίσουν την επίθεση.

Το Ιράν επικέντρωσε μεγάλο μέρος των πυρών του στα ΗΑΕ, στοχεύοντάς τα με περισσότερους από 2.800 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη – πολύ περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

Οι επιθέσεις έχουν πλήξει την εναέρια κυκλοφορία, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων των ΗΑΕ και έχουν οδηγήσει σε ένα κύμα αδειών άνευ αποδοχών. Έχουν επίσης προκαλέσει μια θεμελιώδη μετατόπιση στη στρατηγική προοπτική της χώρας, η οποία τώρα βλέπει το Ιράν ως έναν αδίστακτο παράγοντα που έχει ως στόχο να υπονομεύσει το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της χώρας που βασίζεται στο ταλέντο των ομογενών και στη φήμη για ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσαν αξιωματούχοι του Κόλπου.

Τα ΗΑΕ έχουν έκτοτε αναδειχθεί ως η πιο ανοιχτά αντιπαραθετική χώρα στον Κόλπο και έχουν διατηρήσει ισχυρή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Τα Εμιράτα ξεκαθάρισαν από νωρίς ότι δεν ήθελαν αυτόν τον πόλεμο, αλλά είναι επίσης σαφές ότι από τότε που πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα ιρανικά πλήγματα στα ΗΑΕ, το Αμπού Ντάμπι ήταν αρκετά διαφανές ότι βλέπουν την περιφερειακή εικόνα να έχει αλλάξει δραματικά», δήλωσε ο H.A. Hellyer, ανώτερος συνεργάτης στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών για Μελέτες Άμυνας και Ασφάλειας στο Λονδίνο. «Το Αμπού Ντάμπι δεν έχει επιβεβαιώσει τι έχει στοχεύσει, ή ακόμα και αν έχει στοχεύσει, αλλά από τις πρώτες ημέρες του πολέμου φαινόταν μόνο θέμα χρόνου να δούμε αυξημένη κινητική εμπλοκή διαφόρων κρατών του Κόλπου στον πόλεμο».

Οι εικασίες σχετικά με την εμπλοκή των ΗΑΕ στον πόλεμο έχουν ξεκινήσει από τα μέσα Μαρτίου, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος που δεν φαινόταν να ανήκει στο Ισραήλ ή στις ΗΠΑ βιντεοσκοπήθηκε πάνω από το Ιράν.

Ερευνητές που παρακολουθούν δημόσια διαθέσιμες εικόνες και άλλες πληροφορίες έχουν επισημάνει φωτογραφίες που υποτίθεται ότι δείχνουν γαλλικά μαχητικά Mirage και κινεζικά drones Wing Loong – και τα δύο χρησιμοποιούνται από τα ΗΑΕ – σε δράση στο Ιράν.

Στρατιωτικά, τα ΗΑΕ είναι μικρότερα από τις ΗΠΑ. Αλλά διαθέτουν μια άρτια εκπαιδευμένη και ικανή αεροπορία με Mirage και έναν στόλο προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16 που υποστηρίζονται από αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου και drones επιτήρησης.

Αυτές οι δυνατότητες τους δίνουν ασυνήθιστα εξελιγμένη αεροπορική ισχύ για την περιοχή, σύμφωνα με τον απόστρατο Αντιστράτηγο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Ντέιβ Ντέπτουλα, ο οποίος σχεδίασε την αεροπορική εκστρατεία για την Καταιγίδα της Ερήμου.

«Είναι πολύ ισχυροί όσον αφορά την ακριβή επίθεση, την αεράμυνα, την αεροπορική επιτήρηση, τον ανεφοδιασμό και την εφοδιαστική», δήλωσε ο Ντέπτουλα. «Αν έχετε αυτή την ικανότητα μιας αεροπορίας, γιατί να καθίσετε άπραγοι και να απορροφήσετε επιθέσεις από το Ιράν χωρίς να απαντήσετε;»

Η στρατηγική της Τεχεράνης να εμπλέξει τον Κόλπο στον πόλεμο έχει επιδεινώσει τις πολιτικές διαιρέσεις μεταξύ των αραβικών μοναρχιών της και τις έχει αναγκάσει να αναζητήσουν νέες ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Ενώ όλα τα κράτη του Κόλπου παλεύουν με τους αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας και την αξιοπιστία του Αμερικανού προστάτη τους, τα Εμιράτα διπλασιάζουν τη σχέση τους με τις ΗΠΑ, δήλωσε σε ομάδα δημοσιογράφων τον Απρίλιο ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκτός από τις επιθέσεις, τα ΗΑΕ υποστήριξαν σχέδια ψηφίσματος στα Ηνωμένα Έθνη που ενέκριναν τη χρήση βίας, εάν ήταν απαραίτητο, για να σπάσει ο ασφυκτικός κλοιός του Ιράν στη στρατηγική πλωτή οδό του Στενού του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ ενήργησαν επίσης κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ιράν, κλείνοντας σχολεία και κλαμπ στο Ντουμπάι που συνδέονταν με την Τεχεράνη και αρνούμενα βίζες και δικαιώματα διέλευσης σε Ιρανούς πολίτες. Οι κινήσεις αυτές περιόρισαν την οικονομική ζωτική γραμμή που τα Εμιράτα παρέχουν εδώ και καιρό στο Ιράν εν μέσω αυστηρών κυρώσεων από τη Δύση.

Το Ιράν έχει απαντήσει κατηγορώντας επανειλημμένα τα ΗΑΕ ότι συμμετέχουν στην εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξάλειψαν τις δυνατότητες αεράμυνας της Τεχεράνης, ο κίνδυνος πτήσεων πολεμικών αποστολών πάνω από τη χώρα μειώθηκε απότομα, δήλωσε ο συνταγματάρχης απόστρατος John “JV” Venable, ο οποίος διοικούσε επιχειρήσεις στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

«Αν είσαι σύμμαχος και θέλεις να εμπλακείς, είναι μια πολύ καλή στιγμή να το κάνεις αυτό, επειδή η απειλή είναι πραγματικά χαμηλή», είπε ο Venable. «Σε μεσαίο έως μεγάλο υψόμετρο, τα αεροσκάφη θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν οι Ιρανοί γι’ αυτό».

