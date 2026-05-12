Λαμίν Γιαμάλ: Ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Μπαρτσελόνα (Video)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κυμάτισε μια παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του τίτλου της La Liga την Κυριακή.

Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της Μπάρτσα παρέλασαν στους δρόμους με ένα λεωφορείο ανοιχτής οροφής.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο έδειξε την επίδειξη της σημαίας από τον Γιαμάλ, καθώς δεκάδες χιλιάδες οπαδοί ζητωκραύγαζαν.

🙌🏻Lamine Yamal agafa el màstil de la bandera de Palestina



✨El ‘10’ del Barça onejant-la#RuaCampions3Cat



📺 Segueix-la en directe per Esport3, TV3 i la plataforma 3Cat 📱

👉https://t.co/meOLA9gbzf pic.twitter.com/KrW1T5wUvy — Esport3 (@esport3) May 11, 2026

Η Ισπανία υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους επικριτές της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, επιδεινώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των χωρών.

