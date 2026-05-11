Ταεκβοντό: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη

Tο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό, που φιλοξενείται στο Μόναχο, κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία σπουδαία διάκριση και τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τον τελικό των -67κ., ξεκινώντας με νίκη 2-0 επί της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ στη φάση των «16». Στα προημιτελικά απέκλεισε την Κροάτισσα Ντόρις Πόλε, ενώ στον ημιτελικό επιβλήθηκε με 2-0 της Σέρβας Αλεξάντρα Πέρισιτς, αργυρής Ολυμπιονίκη, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο.

Στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον, η Μαρεντάκη επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Παρά την προσωρινή ισοπαλία (4-4), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυριάρχησε στη συνέχεια του πρώτου γύρου, τον οποίο κατέκτησε με 16-6.

Η εικόνα παρέμεινε ίδια και στο δεύτερο μέρος, με τη Μαρεντάκη να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και να φτάνει σε ευρεία επικράτηση με 29-5, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 2-0 και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Πολύ κοντά στα μετάλλια έφτασαν ακόμα δύο Έλληνες πρωταθλητές. Ο Αποστόλης Παναγόπουλος και Μελίνα Γεωργίου έφτασαν κυριολεκτικά μια ανάσα από την κατάκτηση μεταλλίου, ολοκληρώνοντας την πορεία τους στα προημιτελικά του θεσμού.

«Θερμά συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρέντακη για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των -67κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τάεκβοντο Γυναικών. Το ελληνικό Tάεκβοντο συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Πολλά μπράβο στους προπονητές και την Ομοσπονδία της!», έγραψε στο Χ ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Ισίδωρος Κούβελος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ταεκβοντό, Στέλλα Μαρεντάκη, προκειμένου να τη συγχαρεί προσωπικά για τη μεγάλη της επιτυχία. Η Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρων – Γυναικων, προσφέροντας μια σπουδαία διάκριση στον ελληνικό αθλητισμο.

Ο κ. Κούβελος συνεχάρη την Ελληνιδα πρωταθλήτρια για την εξαιρετική εμφάνισή της και τόνισε ότι η ΕΟΕ θα βρίσκεται στο πλευρό της.

Από την πλευρά της, η Στέλλα Μαρεντάκη ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο Κούβελο για την άμεση επικοινωνία και τη συμπαράσταση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αρωγής της ΕΟΕ τοσο στην ιδια οσο και στους Ελληνες αθλητες.

