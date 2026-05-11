search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 00:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 23:42

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα – Στο στόχαστρο εταιρείες σε Χονγκ Κονγκ, ΗΑΕ και Ομάν

11.05.2026 23:42
oil_2

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τριών προσώπων και εννέα εταιρειών – τεσσάρων στο Χονγκ Κονγκ, τεσσάρων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μιας στο Ομάν – που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ελήφθη μετά τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή σε βάρος προσώπων και εταιρειών που φέρονται να βοηθούσαν το Ιράν στην αγορά όπλων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή drones και βαλλιστικών πυραύλων.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πιέσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης με το Ιράν και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη προκειμένου να στερήσει από το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης πόρους για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος, στρατιωτικού εξοπλισμού ή την υποστήριξη εντολοδόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) θα εξακολουθήσει να αποκόπτει το ιρανικό καθεστώς από τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χρησιμοποιεί για πράξεις τρομοκρατίας και για την αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωσε ο Μπέσεντ.

Διαβάστε επίσης:

Οργή Νετανιάχου για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά των εποίκων της Δυτικής Όχθης

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα: «Θα εκπλαγούν»

CNN: Ο Πούτιν λέει ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία – Αλλά γιατί τώρα;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MixCollage-11-May-2026-11-56-PM-2181
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε σπίτια σε γειτονιά του Σάο Πάολο – Δύο τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια (Videos)

iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Τα ΗΑΕ εξαπολύουν κρυφά επιθέσεις στο Ιράν – Πώς τα Εμιράτα αναδεικνύονται ως ο καλύτερος σύμμαχος των ΗΠΑ

oil_2
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα – Στο στόχαστρο εταιρείες σε Χονγκ Κονγκ, ΗΑΕ και Ομάν

zelensky yermak
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καταγγέλλει παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Ρωσία – Ύποπτος διαφθοράς ο Γερμάκ

starmer-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ: Παραιτήσεις στελεχών του και κάλεσμα για χρονοδιάγραμμα αποχώρησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 00:02
MixCollage-11-May-2026-11-56-PM-2181
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε σπίτια σε γειτονιά του Σάο Πάολο – Δύο τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια (Videos)

iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Τα ΗΑΕ εξαπολύουν κρυφά επιθέσεις στο Ιράν – Πώς τα Εμιράτα αναδεικνύονται ως ο καλύτερος σύμμαχος των ΗΠΑ

oil_2
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα – Στο στόχαστρο εταιρείες σε Χονγκ Κονγκ, ΗΑΕ και Ομάν

1 / 3