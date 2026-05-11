CNN: Ο Πούτιν λέει ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία – Αλλά γιατί τώρα;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποίησε τις παρελάσεις της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου το Σαββατοκύριακο, για να τιμήσει την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας και για να πει κάτι αξιοσημείωτο: ότι πίστευε ότι το ζήτημα της ουκρανικής σύγκρουσης «έφτανε στο τέλος του».

Ωστόσο, αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος που μιλάει αδιάφορα ή ακανόνιστα, σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN. Δεν στόχευε στο συνήθες κοινό του: τον Ντόναλντ Τραμπ. Η σπάνια απόκλιση του Πούτιν από την κανονική μπορεί να είχε σχεδιαστεί για να διατηρήσει την ψευδαίσθηση ότι η ειρήνη στην Ουκρανία μπορεί να επιτευχθεί σύντομα, την οποία ο επικεφαλής του Κρεμλίνου προσπαθούσε εδώ και καιρό να διατηρήσει ζωντανή.

Ωστόσο, παρόλα αυτά, σε μια μέρα που η Μόσχα βρισκόταν σε πλήρη στρατιωτική γιορτή, επέλεξε να μην ηχήσει τη μαξιμαλιστική σάλπιγγα – ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι της. Αντ’ αυτού, ο Πούτιν φάνηκε να αντανακλά το επικρατούν συναίσθημα στη Ρωσία, το οποίο υποστηρίζεται από πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σύντομα.

Υπήρξε μια άλλη ανατροπή στην απροσδόκητη κίνηση του Πούτιν: πρότεινε τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος ήταν καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005 κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του μέλιτος του Πούτιν με τη Δύση, να ήταν το διαπραγματευτικό σημείο για τυχόν μελλοντικές, άμεσες συνομιλίες με την Ευρώπη. Ο Σρέντερ ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ρωσικού έργου του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream μέχρι την παραίτησή του μετά την εισβολή του 2022, αλλά παρέμεινε κοντά στον Πούτιν. Έχει δυσφημιστεί στα μάτια πολλών από αυτή τη σύνδεση και η άμεση αντίδραση σε αυτή την ιδέα στην Ευρώπη φέρεται να ήταν αδύναμη, αλλά μπορεί να ακουστεί στην Ουάσινγκτον και να περιπλέξει περαιτέρω τις γνήσιες προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης.

Είναι εύκολο να δει κανείς τη νέα συζήτηση του Πούτιν για διπλωματία μέσα από το πρίσμα του περασμένου έτους, όπου ο Πούτιν έπαιζε με την ειρήνη. Αλλά η θεωρούμενη σοφία ότι η διακυβέρνηση του Πούτιν δεν μπορεί να επιβιώσει τίποτα λιγότερο από σχεδόν ολοκληρωτική νίκη στην Ουκρανία έχει υπονομευτεί από την πρόσφατη εκτεταμένη κριτική σε όλη τη Ρωσία για τη διεξαγωγή του πολέμου, τη διάρκεια και το φρικτό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος. Ψίθυροι αναδύονται στην ελίτ της Μόσχας ότι ο Πούτιν μπορεί απλώς να μην επιβιώσει (πολιτικά) καθόλου από τον πόλεμο.

Όπως αναφέρει το CNN, είναι δύσκολο να δει κανείς την φετινή παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία ως κάτι άλλο εκτός από μια εκπληκτική ταπείνωση για το κυριολεκτικό φρούριο του Κρεμλίνου. Πριν από την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε ένα «διάταγμα», για να σταματήσει τις δυνάμεις του να χτυπούν την περιοχή.

Η απουσία ρωσικού στρατιωτικού υλικού από την παρέλαση έρχεται σε έντονη αντίθεση με την έντονη επίδειξη δύναμης που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, η Μόσχα είχε μόνο στρατιώτες, και κι αυτοί είναι ολοένα και πιο περιορισμένοι.

Από καιρό ήταν μια απελπιστική – ακόμη και φανταστική – ευρωπαϊκή ελπίδα ότι η Ρωσία μια μέρα θα κατέρρεε πάνω στην Ουκρανία. Χωρίς πραγματική στρατιωτική εμπλοκή της Ευρώπης ή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο, έγινε η μόνη στρατηγική της ηπείρου – να ασκήσει πίεση και να ελπίζει ότι η Μόσχα θα διαλυθεί πριν από το Κίεβο. Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο πέρυσι, η Ευρώπη δεν είχε άλλες επιλογές.

Η πρόοδος του πολέμου ήταν μια πορεία επιτυχιών και αποτυχιών και για τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών. Οι αρχικές αποτυχίες της Μόσχας οδήγησαν στην κατάληψη και κατοχή εδαφών, και στη συνέχεια στην απώλεια. Στη συνέχεια, το πείσμα της «ή η καταστροφή» οδήγησε σε μια αργή κατάληψη μικρών τμημάτων της πρώτης γραμμής που διέσχισαν το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Ουκρανίας. Πέρυσι, το Κίεβο φαινόταν να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, χωρίς πόρους και την πλήρη υποστήριξη του σημαντικότερου συμμάχου του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά η μυρωδιά γύρω από αυτή την τελευταία ανατροπή είναι διαφορετική για δύο λόγους.

Καταρχάς, η κατάρρευση του ηθικού της Ρωσίας είναι αισθητή. Ο Πούτιν έχει επιβιώσει από βίαιη κριτική για τον πόλεμό του και στο παρελθόν – όταν το βραχύβιο πραξικόπημα με επικεφαλής τον Γεβγκένι Πριγκοζίν απέτυχε τόσο δραματικά όσο είχε ξεκινήσει το 2023.Αλλά του τελειώνουν οι φτωχοί Ρώσοι ή οι κατάδικοι για να εγγραφούν και στη συνέχεια να χάσουν σε κακοσχεδιασμένες επιθέσεις «κρεατοκοπείου» και αγωνίζεται να προσελκύσει φοιτητές από τις μεσαίες τάξεις στις τάξεις.

Η ρωσική οικονομία αισθάνεται πραγματικά την πίεση τώρα. Η ελίτ είναι προφανώς αρκετά ενοχλημένη που ο Πούτιν αισθάνεται υποχρεωμένος να τους κατευνάσει με την υπόδειξη – που μεταδόθηκε το Σάββατο στα κρατικά μέσα ενημέρωσης – ότι ο πόλεμος μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του. Πολλά μπορούν ακόμα να αλλάξουν και η αναφερόμενη συγκέντρωση στρατευμάτων κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τη Ρωσία μπορεί να αποφέρει πρόοδο. Αλλά το Κρεμλίνο βρίσκεται σε μπελάδες.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την τύχη των Ουκρανών. Και αυτοί έχουν έλλειψη στρατιωτών – ίσως πιο δραστικά – αλλά έχουν άφθονα ρομπότ. Η σχεδόν αμελητέα πρόοδος της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι το Κίεβο βρήκε τρόπους να επιτίθεται, να ανεφοδιάζει, να εκκενώνει και να αναχαιτίζει ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα οχήματα ή drones.

Είναι ένα πραγματικά αξιοσημείωτο κατόρθωμα, η σημασία του οποίου στον σύγχρονο πόλεμο τονίστηκε όταν τα πλούσια έθνη του Κόλπου έσπευσαν στον Ζελένσκι τον Μάρτιο για βοήθεια για να υπερασπιστούν τον ουρανό τους από τα ιρανικά drones. Τώρα πραγματικά έχει «τα χαρτιά» για να συνεχίσει να πολεμά, αφού ο Τραμπ πέρυσι δήλωσε ότι δεν είχε.

Η Μόσχα έχει καλύψει το τεχνολογικό κενό στο παρελθόν, συχνά σε μήνες.

Αλλά ένα καλοκαίρι διαγράφεται όπου, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Ιράν στερεί την Ουκρανία από την παγκόσμια προσοχή που χρειάζεται επειγόντως, το Κίεβο παραμένει στα πόδια του, αντί να γονατίζει: μια ιστορία αξιοσημείωτης επιβίωσης, ενάντια σε πολύ μεγάλες πιθανότητες, καθώς δεν υπήρξε άλλη επιλογή.

Εν τω μεταξύ, η φαινομενική πεποίθηση του Πούτιν ότι οι κρατικοί του πόροι είναι ατελείωτοι αναδεικνύεται σιγά σιγά ως η τρέλα που ήταν πάντα. Όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν, και ίσως ο Πούτιν το έχει επιτέλους δει αυτό.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Θαρραλέος οδηγός ταξί αφόπλισε τον ληστή που τον κρατούσε όμηρο (Video)

Στο Γιβραλτάρ πυρηνικό υποβρύχιο των ΗΠΑ μετά την απόρριψη της συμφωνίας με το Ιράν

Axios: Ο Τραμπ δεν θα δώσει εντολή για στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν πριν την επίσκεψη στην Κίνα