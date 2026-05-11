ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:05
Στο Γιβραλτάρ πυρηνικό υποβρύχιο των ΗΠΑ μετά την απόρριψη της συμφωνίας με το Ιράν

USS Alaska

Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κλάσης Ohio του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ φέρεται να έχει κινηθεί κοντά στο Γιβραλτάρ, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC), το USS Alaska εθεάθη να φτάνει κοντά στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος το βράδυ της Κυριακής υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λίγο αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δημόσια την αντίδραση του Ιράν σε μια αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από την περιοχή South Mole, όπου δημιουργήθηκε μια ζώνη αποκλεισμού 200 μέτρων «μέχρι νεωτέρας».

Οι εμφανίσεις υποβρυχίων του Ναυτικού είναι σπάνιες και συχνά έχουν σχεδιαστεί για να στείλουν ένα στρατηγικό μήνυμα αποτροπής.

Ένα από τα 14 υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Οχάιο, το Alaska, φέρει πυραύλους Trident οπλισμένους με πυρηνικές κεφαλές.

Εκτός από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια, η πυρηνική τριάδα του έθνους περιλαμβάνει χερσαίους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και στρατηγικά βομβαρδιστικά. Η παρουσία του υποβρυχίου κοντά σε ένα βασικό θαλάσσιο σημείο συμφόρησης στη δυτική Μεσόγειο έρχεται μετά από έντονες προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι είχε διαβάσει την απάντηση του Ιράν σε μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Την χαρακτήρισε «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!».

Η πολυσέλιδη πρόταση της Τεχεράνης περιελάμβανε παύση των εχθροπραξιών και σταδιακό άνοιγμα του στενού καθώς οι ΗΠΑ αίρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και λιμένων, μεταξύ άλλων σημείων, ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal. Οι διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν – ένα βασικό σημείο τριβής για τον Τραμπ, ο οποίος έχει ορκιστεί ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα – θα ακολουθήσουν τις επόμενες 30 ημέρες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η χρονική στιγμή της εμφάνισης του πυρηνικού υποβρυχίου, έχει τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον, επειδή ήρθε λίγες μόνο ώρες αφότου ο Τραμπ έδωσε μια από τις πιο έντονες δημόσιες απαντήσεις του μέχρι στιγμής στην τελευταία διαπραγματευτική θέση του Ιράν.

