Κρήτη: «Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει», λέει η αδελφή της 28χρονης για τον γαμπρό της (Video)

Τον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου στην άκρη δρόμου στην Παντάνασσα Ηρακλείου Κρήτης, «δείχνει» ως υπεύθυνο για το αιματηρό περιστατικό η αδελφή της άτυχης γυναίκας.

Ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, 12/5, βρίσκεται στο επίκεντρο των υποψιών της οικογένειας της 28χρονης, με την αδελφή του θύματος να μιλά σχετικά στο Mega.

«Η αδελφή μου έχει αιμάτωμα στο κεφάλι, αιματώματα, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της και κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει “κάψιμο” σε όλο της το σώμα από το σύρισμο. Την έχει ξαναχτυπήσει, και αυτήν, και τη μαμά μου, σε έναν καβγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά είχε χτυπήσει και τη μαμά μου», ανέφερε αρχικά η αδελφή της 28χρονης σχετικά με την κατάστασή της, αλλά και τη σχέση του θύματος με τον σύζυγό της.

«Τα στοιχεία δείχνουν -τα στοιχεία, δεν το ξέρουμε αυτό-, ότι αυτός την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε και με το αμάξι», συνέχισε η ίδια και πρόσθεσε ότι «η πρώτη εικόνα που είχαμε εμείς ήταν “έλα χτύπησε η Γωγώ”. Τηλεφώνημα (σ.σ. του 30χρονου) στη μητέρα μου. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι η κόρη η μεγάλη, είπε στη νύφη μου ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την πέταξε τη μαμά από το αμάξι”».

«Αυτός ισχυρίζεται ότι η πόρτα του αμαξιού είναι χαλασμένη και άνοιξε η πόρτα και έπεσε όπως ακούμπησε η αδερφή μου στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος. Αυτός βασιζόταν στό ότι η αδελφή μου δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα, μιας κι οι γονείς μας είναι χωρισμένοι», τόνισε η ίδια.

Όπως ανέφερε, οι εξηγήσεις που έδωσε ο 30χρονος δεν έπεισαν την οικογένεια: «Όταν ο αδελφός μου γύρισε στο σπίτι, το ξανασκέφτηκε και είδε από τις κάμερες ότι έφυγαν πέντε και τέταρτο από το σπίτι και το αμάξι είχε προφυλακτήρα. Οπότε, το μυαλό του πήγε στο ότι κάτι έγινε, το αμάξι έχει αίμα, έχει αίμα και στην πόρτα του συνοδηγού γιατί είναι κλούβα και την άνοιξε αυτός για να βάλει μέσα τον προφυλακτήρα. Οπότε, όπως τον έπιασε είχε αίμα και στην πόρτα, και κάπου στη ρόδα, δεν ξέρω που… Τσακωνόντουσαν, την πέταξε και μετά έκανε στροφή αυτός και γύρισε και της την “έπαιξε”, όπως αυτή ήταν κάτω στο πάτωμα και πήγε να σηκωθεί και της την “έπαιξε” στο κεφάλι, γιατί είναι ο προφυλακτήρας της κλούβας λίγο ψηλός».

Τα «χαμένα» 22 λεπτά της διαδρομής

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι αναχώρησε στις 17:20 από το σπίτι όπου διέμενε, μαζί με τρία από τα τέσσερα παιδιά τους. Είκοσι δύο λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πεθερά του, ενημερώνοντάς την ότι η 28χρονη είχε τραυματιστεί.

Τελικά, η 28χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε μικρή απόσταση από το πατρικό της σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τα χρονικά δεδομένα που έδωσε ο σύζυγός της, είχαν μεσολαβήσει 22 λεπτά από τη στιγμή που ξεκίνησαν τη διαδρομή τους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρξε καθυστέρηση επειδή επέστρεψαν στο σπίτι τους για να πάρουν αντικείμενα που είχαν ξεχάσει.

Διαβάστε επίσης:

Αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Lufthansa στο «Ελ. Βενιζέλος»: Σκηνές πανικού στο αεροπλάνο

Διάρρηξη σε κατάστημα οπτικών στην Άφυτο Χαλκιδικής – Ξεπερνά τις 20.000 ευρώ η λεία (Video)

Το «μαύρο drone» της Λευκάδας: Πώς ένα ουκρανικό θαλάσσιο όπλο πέρασε απαρατήρητο ως το Ιόνιο και εξέθεσε τις μεγαλοστομίες Δένδια











