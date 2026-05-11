Η Ροντρίγκες βάζει φρένο στα σχέδια του Τραμπ: «Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ»

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες διαβεβαίωσε σήμερα, από τη Χάγη όπου βρίσκεται, ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η χώρα της η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι την έχει υπό τον έλεγχό του.

«Αυτό δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ επειδή, αν υπάρχει κάτι που έχουμε εμείς, οι Βενεζουελάνες και οι Βενεζουελάνοι, είναι ότι αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και της ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας», απάντησε η Ροντρίγκες όταν τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News ότι σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ. Τον Μάρτιο είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ένα χιουμοριστικό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτήν την πιθανότητα: «Καλά πράγματα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό (…) Μήπως βλέπει κανείς μια 51η Πολιτεία;».

Διαβάστε επίσης

Axios: Ο Τραμπ δεν θα δώσει εντολή για στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν πριν την επίσκεψη στην Κίνα

Γιατί ο χανταϊός δεν είναι ο νέος κορωνοϊός – Ο ΠΟΥ εξηγεί

Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη κατά του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»