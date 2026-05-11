Axios: Ο Τραμπ δεν θα δώσει εντολή για στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν πριν την επίσκεψη στην Κίνα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται τη Δευτέρα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του για να συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός στον πόλεμο του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επανέναρξης της στρατιωτικής δράσης, μετά το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων με τη χώρα την Κυριακή, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η απόρριψη πολλών από τα αιτήματά του από το Ιράν και η άρνησή του να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα θέτει ξανά στο τραπέζι τη στρατιωτική επιλογή.

Ο Τραμπ απείλησε δημόσια αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες να βομβαρδίσει εγκαταστάσεις υποδομών στο Ιράν εάν η διπλωματία αποτύγχανε.

Οι ΗΠΑ περίμεναν 10 ημέρες για την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο πρότασής τους για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος ήταν αισιόδοξος ότι οι θέσεις του Ιράν θα έδειχναν περαιτέρω πρόοδο προς μια συμφωνία.

Αλλά η ιρανική απάντηση που έφτασε την Κυριακή δεν ήταν θετική. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ, η οποία, όπως είπε, «σημαίνει την παράδοση του Ιράν στις υπερβολικές απαιτήσεις του Τραμπ». Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν την Κυριακή. «Δεν μου αρέσει. Είναι κατάλληλη», δήλωσε στο Axios.

Ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατηγού Νταν Κέιν, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση για το Ιράν τη Δευτέρα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Έχω ένα σχέδιο. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα πριν από τη συνάντηση.

«Η εκεχειρία με το Ιράν είναι σε μηχανική υποστήριξη», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να παραχωρήσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Αλλά είπε ότι οι Ιρανοί προφανώς άλλαξαν γνώμη επειδή η απάντησή τους την Κυριακή παρέλειψε οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη μεταξύ «μετριοπαθών και τρελών».

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ τείνει να αναλάβει κάποια μορφή στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν για να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να επιβάλει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Θα τους ρυθμίσει λίγο», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πού οδηγεί αυτό», πρόσθεσε.

Μια επιλογή που εξετάζει ο Τραμπ είναι η επανέναρξη του «Project Freedom», της επιχείρησης των ΗΠΑ για την καθοδήγηση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, η οποία ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα.

Μια άλλη επιλογή είναι η επανέναρξη της εκστρατείας βομβαρδισμών και η επίθεση στο 25% των στόχων που ο αμερικανικός στρατός έχει εντοπίσει αλλά δεν έχει χτυπήσει ακόμη.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θέλει ο Τραμπ να διατάξει μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την ασφάλεια του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ διστάζει να διατάξει μια τέτοια επιχείρηση επειδή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Μια σκέψη για τον Τραμπ καθώς ζυγίζει τα επόμενα βήματα στον πόλεμο είναι το ταξίδι του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει την Τετάρτη και να επιστρέψει την Παρασκευή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα διατάξει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν πριν επιστρέψει από την Κίνα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει τον πόλεμο στο Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η Κίνα παροτρύνει το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, χωρίς όμως μέχρι στιγμής επιτυχία.

