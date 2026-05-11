search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 21:43

Στην εντατική 58χρονος από δάγκωμα οχιάς στη Φθιώτιδα

11.05.2026 21:43
oxia new

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 58χρονος από χωριό της δυτικής Φθιώτιδας, έπειτα από δάγκωμα οχιάς κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο άνδρας είχε μεταβεί σε σημείο όπου πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης προκειμένου να συγκεντρώσει ξύλα. Τη στιγμή που επιχείρησε να σηκώσει το τελευταίο ξύλο, δέχθηκε δάγκωμα από οχιά στο δάχτυλο του χεριού του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το φίδι παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα γαντζωμένο στο χέρι του, με τον 58χρονο να προσπαθεί έντρομος να το απομακρύνει.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό ορό, κρίνοντας απαραίτητη την εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση.

Το οίδημα, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτάθηκε μέχρι τον ώμο, ωστόσο η άμεση ιατρική παρέμβαση συνέβαλε στην αντιμετώπιση του δηλητηρίου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ αναμένεται να παραμείνει για λίγες ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο προληπτικά.

Διαβάστε επίσης:

Αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Lufthansa στο «Ελ. Βενιζέλος»: Σκηνές πανικού στο αεροπλάνο

Διάρρηξη σε κατάστημα οπτικών στην Άφυτο Χαλκιδικής – Ξεπερνά τις 20.000 ευρώ η λεία (Video)

Το «μαύρο drone» της Λευκάδας: Πώς ένα ουκρανικό θαλάσσιο όπλο πέρασε απαρατήρητο ως το Ιόνιο και εξέθεσε τις μεγαλοστομίες Δένδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Βενεζουέλα: Θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας, λέει η αντιπρόεδρος της χώρας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ροντρίγκες βάζει φρένο στα σχέδια του Τραμπ: «Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ»

barcelona apotheosi – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα: Αποθέωση για την πρωταθλήτρια  Ισπανίας – Η παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελώνης (Photos/Video)

kriti-28xroni
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει», λέει η αδελφή της 28χρονης για τον γαμπρό της (Video)

taxi-turkey
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Θαρραλέος οδηγός ταξί αφόπλισε τον ληστή που τον κρατούσε όμηρο (Video)

oxia new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην εντατική 58χρονος από δάγκωμα οχιάς στη Φθιώτιδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:00
Βενεζουέλα: Θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας, λέει η αντιπρόεδρος της χώρας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ροντρίγκες βάζει φρένο στα σχέδια του Τραμπ: «Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ»

barcelona apotheosi – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα: Αποθέωση για την πρωταθλήτρια  Ισπανίας – Η παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελώνης (Photos/Video)

kriti-28xroni
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει», λέει η αδελφή της 28χρονης για τον γαμπρό της (Video)

1 / 3