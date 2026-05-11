Στην εντατική 58χρονος από δάγκωμα οχιάς στη Φθιώτιδα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 58χρονος από χωριό της δυτικής Φθιώτιδας, έπειτα από δάγκωμα οχιάς κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο άνδρας είχε μεταβεί σε σημείο όπου πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης προκειμένου να συγκεντρώσει ξύλα. Τη στιγμή που επιχείρησε να σηκώσει το τελευταίο ξύλο, δέχθηκε δάγκωμα από οχιά στο δάχτυλο του χεριού του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το φίδι παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα γαντζωμένο στο χέρι του, με τον 58χρονο να προσπαθεί έντρομος να το απομακρύνει.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό ορό, κρίνοντας απαραίτητη την εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση.

Το οίδημα, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτάθηκε μέχρι τον ώμο, ωστόσο η άμεση ιατρική παρέμβαση συνέβαλε στην αντιμετώπιση του δηλητηρίου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ αναμένεται να παραμείνει για λίγες ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο προληπτικά.

