ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:04
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.05.2026 21:00

Αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Lufthansa στο «Ελ. Βενιζέλος»: Σκηνές πανικού στο αεροπλάνο, με τσουλήθρες βγήκαν οι επιβάτες

credit: AP

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» πραγματοποίησε πτήση της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του, καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε στο πιλοτήριο ένδειξη πυρκαγιάς στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

Στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός, με επιβάτες να πηδούν από τις τσουλήθρες, κλαίγοντας. Τις τσουλήθρες χρησιμοποίησαν εκτός από τους 177 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος.

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι το πλήρωμα του Airbus A321, ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν πτήσει, προκειμένου να λάβει άδεια προτεραιότητας προσγείωσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και κατάφερε να μετακινηθεί με δική του ισχύ μέχρι τη θέση στάθμευσής του.

Δύο επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά την αποβίβαση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

