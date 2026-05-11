Εξιτήριο πήρε από τον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης, μεταβαίνει σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία – Συγκινεί η Τίνα Μεσσαροπούλου

Εξιτήριο έλαβε σήμερα από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, σχεδόν έναν μήνα μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη λόγω ρήξης ανευρύσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μεταφερθεί άμεσα σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου θα συνεχίσει το επόμενο και ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο της θεραπείας και της αποκατάστασής του.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδοτεί ότι η κατάστασή του έχει παρουσιάσει σταθερή βελτίωση μετά τις δύσκολες εβδομάδες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 15 Απριλίου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Ακολούθησε πολύωρη και κρίσιμη μάχη στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχαν αρχίσει να καταγράφονται τα πρώτα θετικά σημάδια ανταπόκρισης και βελτίωσης.

Το ιατρικό ανακοινωθέν από τον Ευαγγελισμό για το εξιτήριο στον υφυπουργώ παρά το πρωθυπουργό

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ»

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα» – Οι ευχαριστίες στο προσωπικό του Ευαγγελισμού

Μετά το εξιτήριο, η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, σε ανάρτησή της ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου αλλα και τους γνωστούς και άγνωστους που έστειλαν τις ευχές τους για την αποκατάσταση της υγείας του συζύγου της.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή.

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού — από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά.

Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ.

Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα.

Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Ο σύζυγός μου είναι μαχητής.

Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα.

Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης.

Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».

