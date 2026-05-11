Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσαν γιατί έκλεψε… περιστέρια – Ποινική δίωξη για τη δολοφονία στον Λουδία

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, το πτώμα του οποίου φέρεται να κατέληξε στον ποταμό Λουδία.

Ο 44χρονος που συνελήφθη διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ ο 43χρονος για άμεση συνέργεια σε αυτήν την πράξη. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, χρήση πλαστού εγγράφου και προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση. Οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και μέχρι να απολογηθούν θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και όχι για διάφορες ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Το συγκεκριμένο σενάριο ωστόσο φαίνεται ότι δεν πείθει τις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους αναμένεται να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Σημειώνεται ότι οι δύο άνδρες φέρονται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και ότι πέταξαν τη σορό στα νερά του ποταμού Λουδία αφού πρώτα την έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον πυθμένα.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία λέγοντας ότι οι γιοι του είδαν την ανθρωποκτονία και τους δύο κατηγορούμενους να φορτώνουν τη σορό σε αυτοκίνητο και να φεύγουν από την μονοκατοικία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν επί τόπου εντόπισαν έναν κάλυκα και λίγες ώρες αργότερα έφτασαν στα ίχνη των δύο ανδρών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν δύο άτομα (43 και 44 ετών), στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 54χρονου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με θανάσιμο τραυματισμό ατόμου από πυροβολισμό, σε αυλή οικίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, βραδινές ώρες της 09-05-2026, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό σε ποταμό της περιοχής.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα ανωτέρω σημεία, βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

87,84 γραμμάρια μεθαδόνης,

11,30 γραμμάρια κοκαΐνης,

10,67 γραμμάρια ηρωίνης,

4,57 γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε και απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης -7- ετών, -2- μηνών και -5- ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.

