Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος έπεσε με δίκυκλο στα νερά του λιμανιού

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι του Μεσολογγίου, όταν ηλικιωμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα μαζί με το δίκυκλό του, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Όπως αναφέρει το messolonghinews.gr, η πτώση έγινε άμεσα αντιληπτή από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν γρήγορα για την ανάσυρσή του από το νερό.

Στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και έγινε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού ερευνώνται από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου.

