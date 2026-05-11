Το Theaterhaus Jena της Γερμανίας για τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Τέχνης

Ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς οργανισμούς της Γερμανίας, το ριζοσπαστικό Theaterhaus Jena, έρχεται στη χώρα μας για να παρουσιάσει, αποκλειστικά στη σκηνή της Φρυνίχου, τη δική του μοναδική εκδοχή πάνω στο εμβληματικό «Μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς.

Μια διεθνής συνεργασία του Θεάτρου Τέχνης με το Theaterhaus Jena και την ομάδα Spectrum του Παντελή Φλατσούση. Η παράσταση στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα σε μια μοναδική διακρατική σύμπραξη, παρουσιάζεται στα γερμανικά, ρουμανικά και ελληνικά – με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Κατάλληλη για άνω των 16 ετών. Μόνο για 3 παραστάσεις στις 28, 29 και 30 Μαϊου.

Hass / Μίσος / Ură βασισμένο στην ταινία «Το Μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς

Παραστάσεις στην Αθήνα 28-29-30 Μαΐου

Η ταινία La Haine (1995) του Mathieu Kassovitz είναι ταυτόχρονα μια ταινία στάσης και έκρηξης: 24 ώρες στη ζωή τριών νεαρών ανδρών, παγιδευμένων ανάμεσα στα προάστια /banlieue, την αστυνομική βία και την διαρκή απειλή κοινωνικού αφανισμού. Η ταινία μιλάει για φιλία και οργή, για αδυναμία, έλλειψη προοπτικών και το ερώτημα πώς αναδύεται η βία και πώς

μεταδίδεται. Το διάσημο απόφθεγμα “so far so good” (μέχρι στιγμής όλα καλά) εξακολουθεί να ισχύει και στις μέρες μας: ένα μάντρα άρνησης σε μια κοινωνία σε ελεύθερη πτώση.

Η διεθνής συνεργασία με την ελληνική θεατρική εταιρεία Spectrum και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παίρνει την ταινία Το Μίσος ως σημείο εκκίνησης για να εξετάσει τις σύγχρονες μορφές ζωής στο περιθώριο της κοινωνίας.

Νέα κείμενα γραμμένα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Δημιουργικής Γραφής, του Πανεπιστημίου Friedrich Schiller στη Ιένα μεταφέρουν τα μοτίβα, τους χαρακτήρες και τις συγκρούσεις της ταινίας στη σημερινή πραγματικότητα της περιφέρειας της Ιένας.

Αναδύονται σκηνές νέων ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στους τόπους καταγωγής τους και έλλειψη ρίζας, ανάμεσα σε προκατασκευασμένα συγκροτήματα και παγκόσμιες κατασκευασμένες εικόνες, ανάμεσα στην κοινωνική δυσαρέσκεια και την ανόδο του αυταρχικού και φασιστικού τρόπου σκέψης.

Το hip-hop soundtrack που αναπτύχθηκε ειδικά για την παραγωγή από τον καλλιτέχνη Sorbas συνδέεται με το μουσικό DNA της ταινίας La Haine, στο οποίο το ραπ παίζει κεντρικό ρόλο ως φωνή του δρόμου και ως έκφραση αντίστασης και αυτοπραγμάτωσης.

Δεν πρόκειται για την επανάληψη της ταινίας, αλλά για την επικαιροποίησή της.

Τι σημαίνει μίσος σήμερα; Ποιος επιτρέπεται να μιλήσει, ποιος ακούγεται, ποιος εξαφανίζεται, ποιος γίνεται αόρατος; Πώς η βία, η αντίσταση και η αλληλεγγύη αλλάζουν σε μια εποχή κοινωνικών δικτύων, εντατικοποιημένου αποκλεισμού και πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης;

Σε συνέχεια της πρώτης θεατρικής ανταλλαγής με τον Örkény Színház στη Βουδαπέστη, το Theaterhaus Jena συνεχίζει τη διεθνή συνεργασία του τη φετινή θεατρική σεζόν με την ομάδα Spectrum και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Η παράσταση του γερμανικού θεάτρου ταξιδεύει στην Ελλάδα ως συνέχεια της παρουσίασης της παράτασης «24 ώρες σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» σε σκηνοθεσία του Παντελή Φλατσούση που ανέβηκε στο Theaterhaus Jena.

Και στις δύο παραγωγές που λαμβάνουν χώρα στις δύο χώρες, παίρνουν μέρος καλλιτέχνες από την Ελλάδα και Γερμανία.

Η παράσταση είναι στα γερμανικά, ρουμανικά και ελληνικά -με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Κατάλληλη για άνω των 16 ετών.

Σημείωση:

Το έργο πραγματεύεται θέματα βίας, σεξισμού, χρήσης ναρκωτικών και αυτοκτονίας. Η παραγωγή προσεγγίζει αυτά τα θέματα ανοιχτά και άμεσα και μπορεί να είναι συναισθηματικά προκλητική. Σε ορισμένους θεατές κάποιες σκηνές θα μπορούσαν να προκαλέσουν οδυνηρές αναμνήσεις ή συναισθήματα.

Διανομή: Ioana Nițulescu, Anna Maria Papaioannou, Florian Thongsap Welsch

Σύλληψη, σκηνογραφία, Σκηνοθεσία: Daniele Szeredy

Ιδέα, Δραματουργία: Josef Bäcker

Βίντεο: Gelly Pedefu

Ζωντανή μουσική: Simon Schwan (Sorbas)

Κοστούμια: Shayenne

Βοηθός σκηνοθέτη: Ioanna Lioutsia

Βοήθεια φροντιστηρίου: Lenni Hofer

Παραγωγή: Maria Bornhorn

Χρηματοδότηση: Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Πολιτισμού. Ομοσπονδιακός Επίτροπος Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης

Η Θεατρική ανταλλαγή μεταξύ Ιενας-Αθήνας πραγματοποιείτε σε συνεργασία με την ομάδα Spectrum και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Δημιουργικής Γραφής FSU Jena.

Ημερομηνίες παράστασης:

Πέμπτη, 28 Μαϊου 2026

19.30 – 19.40: Εισαγωγική παρουσίαση

20.00-21.30: Παράσταση

Παρασκευή, 29 Μαϊου 2026

20.00-21.30: 2η παράσταση

21.30: Συζήτηση στο τέλος της παράστασης

Σάββατο, 30 Μαϊου 2026

19.30-19.40: Εισαγωγική παρουσίαση

20.00- 21.30: 3η παράσταση

Διαβάστε επίσης:

Η σεξουαλική βία στο μικροσκόπιο…

«O Ραφτάκος των λέξεων»: Η παράσταση – φαινόμενο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει!

«Θα σε λέω Μαρία»: Μια παράσταση – αποχαιρετισμός στην Πολυκλείτου από την bijoux de kant



