ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:07
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Κατηγορίες για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 58χρονου που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι, χθες Κυριακή το πρωί, έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας 43χρονη γυναίκα στον λαιμό.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, καθώς και τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών, άσκοπων πυροβολισμών, καθώς και δύο πράξεων οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 58χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, εμποδίστηκε από το θύμα και τον σύντροφο της, ιδιοκτήτες του καταστήματος, να εισέλθει στον χώρο και θυμωμένος πήγε στο αυτοκίνητο του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε την 43χρονη γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου σε τακτικό ανακριτή μετά από προθεσμία που έλαβε σήμερα για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

