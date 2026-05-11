Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Εβδομάδα συνεδρίου για τη ΝΔ αυτή που ξεκινάει σήμερα.

Για κάποιους είναι η «αφετηρία» για ένα δρόμο που δεν… έχει ανοίξει ακόμα – είναι η παραδοξότητα της μόνιμης αναμονής και μελλοντολογίας που χαρακτηρίζει την πολιτική μας ζωή.

Πολλοί θα περιμένουν την ομιλία του Νίκου Δένδια στο συνέδριο για να δουν αν… ετοιμάζεται (ή είναι ήδη έτοιμος) για την «επόμενη μέρα».

Άλλο τόσοι και πιθανόν ακόμα περισσότεροι θα περιμένουν την επόμενη ημέρα – χωρίς εισαγωγικά, με την κυριολεκτική έννοια το λέμε – του συνεδρίου για να δουν εάν θα γίνει όντως ανασχηματισμός και αν θα κάνει αλλαγές στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δεύτερη θέση

Στη μάχη για τη δεύτερη θέση είναι στραμμένο το ενδιαφέρον όλων των δημοσκόπων, πρέπει να σας πω. Βλέπετε, είναι απλά θέμα ολίγου χρόνου τα δύο νέα κόμματα από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού.

Και τα πρώτα στοιχεία που καταγράφονται είναι εξόχως εντυπωσιακά, λένε οι γνωρίζοντες.

Κι αυτό διότι η μάχη είναι ντέρμπι από τα λίγα. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις δυναμικές που θα αναπτυχθούν.

Μπορώ όμως να σας μεταφέρω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει δυνατά με τις προσωπικές του παρεμβάσεις και τις διαρροές για νέα πρόσωπα και όλα αυτά που είναι και λίγο ιντριγκαδόρικα.

Για παράδειγμα έκαναν γκελ τα video, όπως αυτό με τις τράπεζες. Ο καταγγελτικός λόγος είναι κατανοητός, ειδικά για ένα πρόβλημα που όλοι βιώνουν. Σαν να ακούνε από τον πρόεδρο Αλέξη αυτό που οι ίδιοι σκέφτονται – μεγάλο χάρισμα αυτό στην πολιτική, ακόμα κι όταν το βαφτίζουν «λαϊκισμό».

Στην αντίπερα όχθη για παράδειγμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει κάτι προτάσεις για 4ήμερη εργασία που δεν πείθουν κανέναν – ούτε τους δικούς του.

Ο «Χούλιο» και οι τράπεζες

Ο Αλέξης Τσίπρας κάτι είπε λοιπόν για τις τράπεζες που το κατάλαβαν όλοι.

Δεν το ολοκλήρωσε βέβαια με τον πιο αιχμηρό και εύληπτο τρόπο, αλλά αυτό είναι κάτι που ίσως θέλει… δουλειά και θάρρος.

Αυτά τα περί «πατριωτικού φόρου» δεν ακούγονται ως κάποια φοβερή ιδέα. Αν αφήσεις τις τράπεζες να δώσουν εθελοντικά, θα χάσεις και χρήματα και χρόνο.

Βέβαια πιθανόν θέλει και πιο αποφασιστικούς συμβούλους.

Για παράδειγμα ούτε ο Χουλιαράκης (ο επονομαζόμενος και «Χούλιο με το διδακτορικό»), ούτε ο Λιάκος, που έχει μία στενή επαγγελματική εμπειρία με τον τραπεζικό τομέα είναι οι καλύτεροι.

Για άλλες αποστολές ίσως ναι, αλλά όχι για τις τράπεζες…

Μοντέλο «Νίκος Παππάς»

Και επειδή μιλάμε για το επιτελείο, που θα μπορούσε να έχει ο Τσίπρας και να καταφέρει να κάνει τη διαφορά: Η στήλη έχει άποψη και τη λέει ευθαρσώς. Καλύτερος για την ατάκα της ημέρας – αυτή τη δήλωση δηλαδή που θα «γράψει», θα παίζει στα κανάλια και θα την καταλάβουν όλοι – σε όλη τη διαδρομή του Τσίπρα, ήταν μακράν ο Νίκος Παππάς.

Και επειδή δεν έχει στο νου του να πάρει στο νέο κόμμα τον παλιό του σύντροφο, πρέπει να βρει τον «Νίκο Παππά» της νέας εποχής.

Η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ

Η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη πιθανόν (πρέπει να) προβληματίσει το Μέγαρο Μαξίμου.

Έτσι όπως τα είπε ο άλλοτε γενικός γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου, προκύπτουν διάφορα (πολιτικά) ερωτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά συμβάλουν στην οικονομία της σχετικής συζήτησης, αλλά αυτά θα τα βρουν τα πολιτικά κόμματα, που ήδη θέτουν θέματα.

Εκείνο που διαβλέπω όμως είναι ότι αυτή η ιστορία μπορεί να λειτουργήσει σαν… παγίδα για το ΠΑΣΟΚ.

Να διολισθήσει δηλαδή η Χαριλάου σε μία μονοδιάστατη αντιπολίτευση, που θα επισκιάζει άλλες πρωτοβουλίες.

Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.

Οι περίεργες δηλώσεις του Νίκου Δένδια

Αυτή η ιστορία με το drone στη Λευκάδα ξυπνάει φόβους και ανησυχίες για το εύρος των σύγχρονων (πολεμικών) συγκρούσεων. Αλλά και για το βαθμό εκούσιας, ή και ακούσιας ανάμιξης της χώρας στο «ουκρανικό».

Μέχρις εδώ, η κουβέντα έχει μία λογική βάση και κάθε άποψη δεκτή.

Το περίεργο ξεκινάει από τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα χαλαρό, άνετο, μπλαζέ και ολίγον… άρογκαν, να λέει κάτι άσχετα και ακατάληπτα. Τα οποία ουδείς κατάλαβε.

Τι σχέση έχει η πτώση ενός τέτοιου drone, το οποίο κουβαλούσε εκατό κιλά εκρηκτικά, σε ένα σημείο της Λευκάδας, με ό,τι κίνδυνο μπορούσε να προκαλέσει αυτό, με τη δυνατότητα της χώρας να αποκτήσει με τη σειρά της drone και άλλα όπλα;

Ή απλά ήθελε να πει κάτι εντυπωσιακό και τονωτικό του… φρονήματος, μετά το «ξύλο» που έφαγε στο κόμμα από τον Άδωνι Γεωργιάδη;

Σύννεφα πάνω από το μοντέλο ανάπτυξης της Jumbo

Μπορεί η Jumbo να συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις και υψηλή κερδοφορία, ωστόσο στο παρασκήνιο της αγοράς πληθαίνουν οι συζητήσεις για τις πρώτες σοβαρές πιέσεις που αντιμετωπίζει το μοντέλο ανάπτυξης της εταιρίας. Και μπορεί δημοσίως όλοι να μιλούν με σεβασμό για τη δυναμική του ομίλου και τον τρόπο διοίκησης του Απόστολου Βακάκη, όμως στα χρηματιστηριακά γραφεία ακούγονται πλέον πιο επιφυλακτικές εκτιμήσεις.

Το πρώτο θέμα αφορά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από νέους διεθνείς «παίκτες» χαμηλού κόστους που ετοιμάζονται να μπουν πιο επιθετικά στην ελληνική αγορά. Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι η επέκταση αλυσίδων όπως η Action, αλλά και η ενίσχυση ασιατικών ηλεκτρονικών πλατφορμών, μπορεί να πιέσουν τα περιθώρια κέρδους της Jumbo τα επόμενα χρόνια.

Το δεύτερο αγκάθι σχετίζεται με το αυξημένο κόστος μεταφορών και τη μεγάλη εξάρτηση από ασιατικές εισαγωγές. Η αβεβαιότητα στις διεθνείς μεταφορές και οι γεωπολιτικές εντάσεις προκαλούν ήδη προβληματισμό για το κατά πόσο η εταιρία θα μπορέσει να διατηρήσει αμετάβλητη την εμπορική της πολιτική.

Και υπάρχει και τρίτη γκρίνια. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά περιμένει πλέον ένα νέο ισχυρό αφήγημα ανάπτυξης από τη Jumbo, καθώς το μοντέλο που επί χρόνια απογείωσε τις πωλήσεις δείχνει να περνά σε πιο ώριμη φάση.

