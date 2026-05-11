Καιρός: Η χώρα μας σε καλοκαιρινό και Αφρικανικό κλοιό!

Σε έναν ιδιότυπο καλοκαιρινό και αφρικανικό κλοιό εισέρχεται η χώρα μας από αύριο, με τον καιρό να ξεδιπλώνει τα δύο βασικά του πρόσωπα για το επόμενο τριήμερο: τη σκόνη και τη ζέστη. Η ατμόσφαιρα «μαγειρεύει» ήδη νέες εισροές σαχαριανής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, ένα φαινόμενο που αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά μέχρι την Τρίτη. Από την Τετάρτη το «πορτοκαλί» νέφος θα κινηθεί νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τη νότια νησιωτική χώρα, πριν μας αποχαιρετήσει οριστικά την Πέμπτη.

Παράλληλα, η θερμή εισβολή που περιμέναμε μέρες είναι πλέον ένα βήμα πιο κοντά μας, φέρνοντας τα πρώτα γενικευμένα 30άρια του έτους, τα οποία όμως θα εκδηλωθούν επιλεκτικά στα ανατολικά ηπειρωτικά —από τη Λάρισα έως τη Λακωνία— και στην Κρήτη.

Για σήμερα, ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το σκηνικό παραμένει άστατο με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου θα σημειωθούν λασποψιλόβροχα, ενώ στη Μακεδονία είναι πιθανό να εκδηλωθούν και λασποκαταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με μέτρια ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Καρπάθιο πέλαγος θα αγγίξουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή άνοδο, φτάνοντας τους 26 με 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη Βοιωτία (Χαλκίδα), τη Φθιώτιδα (Λαμία), την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Αιτωλοακαρνανία, τη Ρόδο και το Ηράκλειο θα θυμίσει έντονα καλοκαίρι, αγγίζοντας τους 29 με 31 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος αλλά με τη χαρακτηριστική θολούρα στον ουρανό, νότιους ανέμους έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να δείχνει 27 με 28 βαθμούς. Αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές για τους τυχερούς που δεν εργάζονται και μπορούν να απολαύσουν τις παραλίες, καθώς τα νερά είναι ακόμα δροσερά αλλά ο ήλιος «τσιμπάει» σαν να είμαστε στην καρδιά του Ιουνίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, φέρνοντας λασποβροχές αλλά και πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 25 με 26 βαθμούς.

Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται το επόμενο διήμερο. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα ακουμπήσει τους 30 με 32 βαθμούς στο Ηράκλειο Κρήτης, τη Βοιωτία (Χαλκίδα), τη Φθιώτιδα (Λαμία), τη Ρόδο, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Η Τρίτη, όμως, θα είναι η πιο ζεστή μέρα αυτής της εισβολής, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κι άλλο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ενδεικτικά, περιμένουμε 33 βαθμούς στη Χαλκίδα, την Εύβοια και την Αργολίδα, ενώ στους 32 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αττική, τη Λακωνία, τη Λαμία και τη Θεσσαλία. Στην Κορινθία και το Ηράκλειο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς.

Προσοχή όμως, γιατί το «κοκτέιλ» ζέστης και σκόνης απαιτεί μέτρα προφύλαξης. Τονίζουμε ότι οι θερμοκρασίες που προβλέπονται είναι πάντοτε υπό σκιά και έτσι στον ήλιο αισθητά νιώθουμε ακόμα και 40 βαθμούς καλσίου! Ακόμη, οι ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιοπάθειες, καλό θα είναι να αποφεύγουν τις έντονες εξωτερικές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής της ζέστης. Όσο για τις νοικοκυρές, το άπλωμα των ρούχων είναι ένα ρίσκο που μάλλον δεν αξίζει να πάρετε αυτές τις μέρες: ο συνδυασμός σκόνης και γύρης μπορεί να κάνει τα φρεσκοπλυμένα ρούχα να χρειάζονται ξανά πλυντήριο πριν καν στεγνώσουν. Την Τετάρτη θα διατηρηθούν τοπικά υψηλές τιμές γύρω στους 29 με 31 βαθμούς, όμως από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Η επιστροφή σε πιο θερμικά άνετες συνθήκες είναι πλέον ορατή, δίνοντάς μας μια ανάσα από την «πορτοκαλί» πολιορκία.

