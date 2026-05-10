Τραμπ για απάντηση Ιράν: «Είναι εντελώς απαράδεκτη» – «Δεν του αρέσει η πραγματικότητα», λέει η Τεχεράνη

Ανεβαίνει εκ νέου το θερμόμετρο στο μέτωπο του Περσικού μετά τη νέα ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απάντηση των Ιρανών στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει — ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου σημειώνεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές ιρανικών Μέσων Ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη απέστειλε επίσημη απάντηση στην αμερικανική πρόταση μέσω του Πακιστάν, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στις επαφές των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αραβικά και διεθνή ΜΜΕ, η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει τα εξής:

Λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου

Την ασφαλή διέλευση του Ορμούζ υπό τον έλεγχο του Ιράν

Άρση των διεθνών κυρώσεων

Άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις (και από το Ισραήλ)

Περίοδος 30 ημερών για να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα

Ιράν: Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ

Με αιχμηρό και ειρωνικό ύφος απάντησε η Τεχεράνη στην αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για την ιρανική απάντηση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, πηγή της ιρανικής κυβέρνησης σχολίασε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου αναφέροντας: «Δεν έχει καμία σημασία. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, και αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό. Στον Τραμπ, γενικά, δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά».

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ»

Νωρίτερα, το βράδυ της Κυριακής ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει το Ιράν ότι «παίζει παιχνίδια» με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σε ανάρτησή του στα Truth Social, έγραψε ότι «το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!)…».

Στο μήνυμά του επιτέθηκε επέκρινε τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και του Ιράν (καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Κίνας) το 2015.

Μακριά από συνολική ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Την εκτίμηση ότι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν παραμένει μακριά εξέφρασε νωρίτερα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χαμάντ μπιν Χαλίφα στο Κατάρ, Σουλτάν Μπαράκατ, μετά τις αναφορές ότι η Τεχεράνη απάντησε στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Al Jazeera, επισήμανε επίσης το ενδεχόμενο η ιρανική πλευρά να κινηθεί προς μια πρόταση κοινής ρύθμισης με τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα μπορούσε να ικανοποιεί και την Ουάσινγκτον.

Ο ειδικός αναλυτής σημείωσε, ακόμη, ότι το βάρος των γεγονότων του πολέμου έχει επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις των δύο χωρών, καθιστώντας δύσκολη την αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σουλτάν Μπαράκατ εμφανίστηκε συνολικά επιφυλακτικός για την προοπτική άμεσης προόδου στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

